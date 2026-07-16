¿Salarios de viceministro? La nueva exigencia de los diputados suplentes en Panamá

La recién conformada Asociación de Diputados Suplentes de la Asamblea Nacional, bajo la presidencia de Ricardo Valencia, reactivó las intenciones de establecer un salario fijo permanente para sus miembros. La propuesta pretende equiparar sus ingresos con los de un viceministro de Estado, lo que choca de forma directa con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El máximo tribunal de justicia del país determinó en un fallo definitivo que los diputados suplentes no ejercen funciones públicas permanentes por el simple hecho de ostentar el cargo. Por este motivo, dictaminó que solo tienen derecho a percibir remuneración económica en los momentos específicos en que reemplacen formalmente al diputado principal en su curul.

A pesar del blindaje constitucional que establece el dictamen judicial, la nueva directiva del gremio de suplentes busca introducir esta reforma económica dentro de las modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, discusión que entrará próximamente en su segundo debate.

Valencia, quien es el suplente de la presidenta del Órgano Legislativo, Shirley Castañedas (circuito 13-1, partido Realizando Metas), argumentó que el estatus actual de los suplentes carece de condiciones laborales adecuadas. El político manifestó que las pretensiones económicas del grupo apuntan a una escala alta dentro del engranaje gubernamental.

“Nosotros en un mundo ideal tendríamos la pretensión de que se nos pague lo mismo que un viceministro. Un viceministro porque a los diputados deberían pagarle lo mismo que a un ministro o a un subdirector de una entidad autónoma, mínimamente”, declaró Valencia. Añadió que buscan “dignidad laboral” y calificó como incorrecto que personal administrativo de la institución perciba mejores ingresos que ellos en la actualidad. “Es imposible que dentro del Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados un ujier gane más que un diputado suplente. Aquí hay secretarias que ganan más que el diputado suplente”, afirmó.

La iniciativa divide opiniones entre los diputados principales, quienes finalmente decidirán el rumbo de la propuesta en el pleno. El diputado oficialista Luis Eduardo Camacho (circuito 8-2, Realizando Metas) respaldó las intenciones de los suplentes, aunque reconoció la necesidad de blindar el texto ante posibles demandas de inconstitucionalidad. “Pueden tener una aspiración, que a mi juicio es legítima, pero esta debe pasar por el tamiz del acuerdo con los principales. Lo que hay que buscar es la viabilidad jurídica para que no sea objeto después de reclamos en instancias ajenas a la Asamblea”, sostuvo Camacho.

Desde la acera independiente, el diputado Jorge Bloise (circuito 8-4) recordó las limitantes legales vigentes que impiden la creación de este tipo de prebendas. “La Constitución y el fallo de la Corte ya nos indicaron que no puede haber un salario por ser diputado suplente. Tiene que haber un salario por cumplir con unas funciones específicas, por cumplir con un horario, por cumplir con responsabilidades”, enfatizó el legislador.

Bloise adelantó que una de las alternativas que evalúan dentro de la institución es la revisión del estatus de aquellos suplentes que ya laboran formalmente como funcionarios técnicos o asesores dentro de los despachos legislativos, una figura legal que sí les permite cobrar del erario al contraer obligaciones laborales diarias y verificables.

La Asociación de Diputados Suplentes mantiene el cabildeo interno con las bancadas principales para conseguir los votos necesarios que fuercen la inclusión de la remuneración fija en el texto final de la reforma reglamentaria.