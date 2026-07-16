Imhpa emite aviso por altas temperaturas y sensación térmica de hasta 42 °C en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas, vigente desde la mañana de este jueves 16 de julio hasta las 8:00 p.m. del viernes 17 de julio, debido a las condiciones atmosféricas que favorecen el intenso calor en gran parte del territorio nacional.

Según el informe del IMH, se esperan temperaturas máximas entre 33 °C y 35 °C, mientras que la sensación térmica podría oscilar entre 35 °C y 42 °C, incrementando el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente por exposición prolongada al sol o la realización de actividades físicas intensas.

Las áreas bajo aviso comprenden las tierras bajas de Chiriquí, el sur y centro de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, la comarca Emberá, además de Colón y las costas de la comarca Guna Yala.

El Imhpa explicó que desde las primeras horas de la mañana ya se han registrado temperaturas cercanas a los 30 °C, una condición que se ha repetido durante los últimos días y que, sumada a otros factores atmosféricos y antropogénicos, favorece un aumento significativo de la sensación térmica.

La entidad advirtió que durante el transcurso del día las condiciones podrían alcanzar la categoría de “Precaución Extrema”, lo que incrementa las probabilidades de sufrir insolación, calambres por calor o golpes de calor.

Ante este escenario, el Imhpa recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición al sol entre las horas de mayor radiación, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.