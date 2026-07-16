Imhpa emite aviso por altas temperaturas y sensación térmica de hasta 42 °C en Panamá

El<b> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) </b>emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas, vigente desde la mañana de este jueves 16 de julio hasta las 8:00 p.m. del viernes 17 de julio, debido a las condiciones atmosféricas que favorecen el intenso calor en gran parte del territorio nacional.Según el informe del IMH, se esperan temperaturas máximas entre 33 °C y 35 °C, mientras que <b>la sensación térmica podría oscilar entre 35 °C y 42 °C,</b> incrementando el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente por exposición prolongada al sol o la realización de actividades físicas intensas.Las áreas bajo aviso comprenden las tierras bajas de Chiriquí, el sur y centro de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, la comarca Emberá, además de Colón y las costas de la comarca Guna Yala.El Imhpa explicó que desde las primeras horas de la mañana ya se han registrado temperaturas cercanas a los 30 °C, una condición que se ha repetido durante los últimos días y que, sumada a otros factores atmosféricos y antropogénicos, favorece un aumento significativo de la sensación térmica.La entidad advirtió que durante el transcurso del día las condiciones podrían alcanzar la categoría de <i>'Precaución Extrema'</i>, lo que <b>incrementa las probabilidades de sufrir insolación, calambres por calor o golpes de calor.</b>Ante este escenario, el Imhpa recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición al sol entre las horas de mayor radiación, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.