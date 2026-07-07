Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 7 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que este martes 7 de julio predominarán condiciones secas y estables en gran parte del territorio nacional, aunque durante la tarde se esperan aguaceros aislados con actividad eléctrica ocasional en algunos puntos del país.

De acuerdo con el boletín meteorológico, en la vertiente del Pacífico la madrugada y la mañana estarán marcadas por cielos mayormente despejados y un ambiente estable, lo que favorecerá el incremento de las temperaturas. Sin embargo, desde el mediodía podrían registrarse lluvias aisladas en el sur de Veraguas, Tierras Altas de Chiriquí, la comarca Sambú, en Darién, y el norte de Panamá.

En la vertiente del Caribe, las condiciones también serán relativamente estables durante la mañana, aunque se prevén chubascos ocasionales entre la Costa Abajo de Colón y Bocas del Toro. En horas de la tarde se esperan lluvias de corta duración únicamente en estas provincias, mientras que por la noche volverán a predominar los cielos parcialmente nublados.

El IMHPA indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 17 °C en las zonas montañosas y entre 18 °C y 22 °C en el resto del país. Las máximas alcanzarán entre 24 °C y 35 °C, con los registros más elevados en las áreas urbanas y de menor altitud.

El instituto advirtió que el índice de radiación ultravioleta alcanzará niveles muy altos a extremos, con valores entre 9 y 11+, por lo que recomendó evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Las autoridades también alertaron sobre una elevada sensación térmica e instaron a la población a seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).