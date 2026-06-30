Google alerta por sensación térmica de hasta 41 °C en Panamá

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las horas de mayor intensidad y utilizar ropa ligera. Asimismo, se aconseja prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor extremo.Las altas sensaciones térmicas pueden incrementar el riesgo de agotamiento por calor y golpes de calor, por lo que las autoridades reiteran el llamado a tomar las medidas de prevención necesarias durante la jornada.