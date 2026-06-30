Google alerta por sensación térmica de hasta 41 °C en Panamá

Google emitió una alerta por altas temperaturas para este martes 30 de junio en Panamá, donde la sensación térmica podría alcanzar los 41 °C debido a la combinación del calor y la humedad.

De acuerdo con el pronóstico, la jornada estará parcialmente soleada, con una temperatura máxima cercana a los 35 °C y posibilidad de lluvias o tormentas aisladas durante la tarde.