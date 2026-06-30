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Google alerta por sensación térmica de hasta 41 °C en Panamá

Google advirtió que la sensación térmica en Panamá podría llegar a los 41 °C durante la jornada de este martes.
Google advirtió que la sensación térmica en Panamá podría llegar a los 41 °C durante la jornada de este martes. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/06/2026 14:16
Panamá enfrentará este martes una sensación térmica de hasta 41 °C, según el pronóstico de Google.

Google emitió una alerta por altas temperaturas para este martes 30 de junio en Panamá, donde la sensación térmica podría alcanzar los 41 °C debido a la combinación del calor y la humedad.

De acuerdo con el pronóstico, la jornada estará parcialmente soleada, con una temperatura máxima cercana a los 35 °C y posibilidad de lluvias o tormentas aisladas durante la tarde.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las horas de mayor intensidad y utilizar ropa ligera. Asimismo, se aconseja prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor extremo.

Las altas sensaciones térmicas pueden incrementar el riesgo de agotamiento por calor y golpes de calor, por lo que las autoridades reiteran el llamado a tomar las medidas de prevención necesarias durante la jornada.

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