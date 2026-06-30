Déficit comercial de Panamá supera los $2,865 millones en el primer trimestre de 2026

Al cierre del primer trimestre de 2026, la balanza comercial de bienes de Panamá registró un saldo negativo de $2,865.4 millones, lo que representa un incremento del 2.4% en comparación con el mismo período del año anterior. Este resultado responde a que las importaciones crecieron a un ritmo mayor que las exportaciones, según datos del <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/productores-exigen-hacer-cumplir-la-ley-ante-importacion-de-30000-quintales-de-cebolla-FG23708148">Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), ente adscrito a la Contraloría General de la República.</a><b>Comportamiento de las exportaciones</b>De acuerdo con el informe, las exportaciones nacionales de bienes en valor FOB (mercancía puesta a bordo en el país de origen) totalizaron <b>$250.7 millones, un aumento del 0.7% frente a los $249.1 millones de 2025</b>. El sector estuvo impulsado por los <b>productos no agrícolas, que sumaron $199.5 millones y crecieron un 5.8%</b>, compensando las contracciones en rubros como el camarón (-7.9%) y el pescado y filete de pescado congelado o refrigerado (-12.9%).Por el contrario, los productos agrícolas sumaron $51.2 millones, lo que significó una reducción del 15.4% debido a la caída del 77.3% en los envíos de banano. A pesar de este descenso, <b>se registraron incrementos en la comercialización de sandía (44.4%), piña (46.6%) y melón (418.8%).</b><b>Desempeño de las importaciones y Zona Libre</b>En contraste,<b> el valor FOB de las importaciones de bienes alcanzó $3,116.1 millones, un alza del 2.3% respecto al primer trimestre del año pasado</b>.<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/la-provincia-de-panama-lidera-la-competitividad-2026-segun-el-cnc-AB23665270"> El INEC atribuye este comportamiento al incremento en las compras de bienes de consumo (1.7%) y bienes intermedios (6.0%)</a>.Al evaluar el valor CIF (costo, seguro y flete en el puerto de destino), las importaciones de bienes de consumo mostraron aumentos en combustibles, lubricantes y conexos (3.1%), artículos semiduraderos (4.1%) y utensilios domésticos (11.1%), mientras que los bienes no duraderos disminuyeron un 2.6%.En el segmento de bienes intermedios, aumentaron las materias primas para la industria (4.6%), los materiales de construcción (10.3%) y otros insumos (5.0%). Las materias primas para la agricultura cayeron un 4.4%.En la<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/empresarios-reactivan-planes-para-atraer-inversion-inmobiliaria-y-turistica-a-colon-DO23694667"> Zona Libre de Colón (ZLC)</a>, las importaciones sumaron $2,876.5 millones, una baja del 1.8%, mientras que las reexportaciones alcanzaron $3,279.6 millones, un crecimiento del 22.8%.<b>Proyecciones y reactivación sectorial</b>El <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/sector-artesanal-preve-superar-los-13-millones-en-ventas-en-feria-nacional-GO23694460">Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) </a>proyecta que las exportaciones panameñas cerrarán el año entre los $1,250 y $1,300 millones. Eric Dormoi, director nacional de exportaciones de la institución, dijo recientemente a este medio que estas cifras superarían los resultados de 2025, cuando se acumularon $905.4 millones (un 2.9% más que en 2024).Los $250.7 millones registrados a marzo representan el nivel más alto para un primer trimestre en el período 2010-2026, con un aumento de $1.6 millones respecto al año anterior. Según un comunicado del MICI 'esta evolución se da en un contexto de ajustes en la composición de la oferta y en los mercados de destino'.Respecto al banano, el sector se encuentra en un proceso de recuperación tras la crisis de 2025, año en que los envíos cayeron un 60% por la situación en Bocas del Tor<i>o. 'El banano se está recuperando poco a poco', </i>afirmó recientemente Dormoi. Con la reanudación de la producción entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se recuperaron 5,065 empleos formales, se reactivaron unas 5,000 hectáreas de cultivo y las empacadoras volvieron a operar en doble turno.<b>Diversificación de mercados</b>La oferta exportable muestra cambios en sus destinos.<b> Los mercados del Caribe</b>, por ejemplo, elevaron su participación en las compras a Panamá, pasando de<b>l 3.4% a casi el 9%</b>. En esta región se han posicionado materiales de construcción, cemento, huevos frescos, carne deshuesada y equipos de refrigeración, señaló Dormoi, destacando que recientemente, por primera vez, se envío un contenedor de equipos de refrigeración a Puerto Rico.Dormoi concluyó que estos indicadores muestran un cambio en la estructura comercial, donde el país depende menos de los productos básicos e incorpora bienes de mayor valor agregado. 'Lo interesante en las exportaciones de Panamá es que estamos viendo cómo otros productos compensan las caídas y abren nuevas oportunidades', puntualizó.