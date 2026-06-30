Déficit comercial de Panamá supera los $2,865 millones en el primer trimestre de 2026

Al cierre del primer trimestre de 2026, la balanza comercial de bienes de Panamá registró un saldo negativo de $2,865.4 millones, lo que representa un incremento del 2.4% en comparación con el mismo período del año anterior.

Este resultado responde a que las importaciones crecieron a un ritmo mayor que las exportaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), ente adscrito a la Contraloría General de la República.

Comportamiento de las exportaciones

De acuerdo con el informe, las exportaciones nacionales de bienes en valor FOB (mercancía puesta a bordo en el país de origen) totalizaron $250.7 millones, un aumento del 0.7% frente a los $249.1 millones de 2025. El sector estuvo impulsado por los productos no agrícolas, que sumaron $199.5 millones y crecieron un 5.8%, compensando las contracciones en rubros como el camarón (-7.9%) y el pescado y filete de pescado congelado o refrigerado (-12.9%).

Por el contrario, los productos agrícolas sumaron $51.2 millones, lo que significó una reducción del 15.4% debido a la caída del 77.3% en los envíos de banano. A pesar de este descenso, se registraron incrementos en la comercialización de sandía (44.4%), piña (46.6%) y melón (418.8%).

Desempeño de las importaciones y Zona Libre

En contraste, el valor FOB de las importaciones de bienes alcanzó $3,116.1 millones, un alza del 2.3% respecto al primer trimestre del año pasado. El INEC atribuye este comportamiento al incremento en las compras de bienes de consumo (1.7%) y bienes intermedios (6.0%).

Al evaluar el valor CIF (costo, seguro y flete en el puerto de destino), las importaciones de bienes de consumo mostraron aumentos en combustibles, lubricantes y conexos (3.1%), artículos semiduraderos (4.1%) y utensilios domésticos (11.1%), mientras que los bienes no duraderos disminuyeron un 2.6%.

En el segmento de bienes intermedios, aumentaron las materias primas para la industria (4.6%), los materiales de construcción (10.3%) y otros insumos (5.0%). Las materias primas para la agricultura cayeron un 4.4%.

En la Zona Libre de Colón (ZLC), las importaciones sumaron $2,876.5 millones, una baja del 1.8%, mientras que las reexportaciones alcanzaron $3,279.6 millones, un crecimiento del 22.8%.

Proyecciones y reactivación sectorial

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) proyecta que las exportaciones panameñas cerrarán el año entre los $1,250 y $1,300 millones. Eric Dormoi, director nacional de exportaciones de la institución, dijo recientemente a este medio que estas cifras superarían los resultados de 2025, cuando se acumularon $905.4 millones (un 2.9% más que en 2024).

Los $250.7 millones registrados a marzo representan el nivel más alto para un primer trimestre en el período 2010-2026, con un aumento de $1.6 millones respecto al año anterior. Según un comunicado del MICI “esta evolución se da en un contexto de ajustes en la composición de la oferta y en los mercados de destino”.

Respecto al banano, el sector se encuentra en un proceso de recuperación tras la crisis de 2025, año en que los envíos cayeron un 60% por la situación en Bocas del Toro. “El banano se está recuperando poco a poco”, afirmó recientemente Dormoi. Con la reanudación de la producción entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se recuperaron 5,065 empleos formales, se reactivaron unas 5,000 hectáreas de cultivo y las empacadoras volvieron a operar en doble turno.

Diversificación de mercados

La oferta exportable muestra cambios en sus destinos. Los mercados del Caribe, por ejemplo, elevaron su participación en las compras a Panamá, pasando del 3.4% a casi el 9%. En esta región se han posicionado materiales de construcción, cemento, huevos frescos, carne deshuesada y equipos de refrigeración, señaló Dormoi, destacando que recientemente, por primera vez, se envío un contenedor de equipos de refrigeración a Puerto Rico.

Dormoi concluyó que estos indicadores muestran un cambio en la estructura comercial, donde el país depende menos de los productos básicos e incorpora bienes de mayor valor agregado. “Lo interesante en las exportaciones de Panamá es que estamos viendo cómo otros productos compensan las caídas y abren nuevas oportunidades”, puntualizó.