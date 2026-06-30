Diputados de Vamos y MOCA responden a Luis Eduardo Camacho por señalamientos sobre la elección en la Asamblea

Los diputados Roberto Zúñiga, de la coalición Vamos, y José Pérez Barboni, del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), respondieron este martes a las declaraciones del diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, relacionadas con la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional.

La reacción surgió luego de que Camacho publicara en la red social X que había recibido información de que dirigentes de Vamos estaban reclamando a la bancada de MOCA por haber decidido postular un candidato propio para la presidencia de la Asamblea.

”Me informan que dirigentes de Vamos le reclaman a la bancada de MOCA la decisión de postular un candidato propio a la Presidencia de la Asamblea”, escribió Camacho, quien además cuestionó si el partido de [Ricardo] Lombana estaba obligado a respaldar las decisiones del dirigente de Vamos, Juan Diego Vásquez.

En respuesta, Zúñiga rechazó las afirmaciones de Camacho y pidió mantener un debate político alejado de los rumores.

”Dejé la cizaña diputado. Están tan desesperados que buscan dividir con mentiras y bochinches. Más política de altura, menos chabacanería”, escribió el diputado de Vamos en su cuenta de X.

Por su parte, Pérez Barboni, aseguró que la información divulgada por Camacho es falsa.

”Esto es falso. Ni a mí, y por lo que entiendo, a ningún diputado de mi bancada le ha llegado un reclamo por parte de los colegas de Vamos”, señaló.

Pérez Barboni añadió que respetan el proceso que adelanta Camacho para conseguir los votos a favor de su candidata a la Presidencia de la Asamblea Nacional, pero le pidió no involucrar a la oposición.

”Diputado Camacho, respetamos su proceso de conseguir votos para su candidata, pero no empantanen el de la oposición pescando en río revuelto”, manifestó.