Panamá blinda su producción de leche con la Ley 539

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó la Ley 539 del 30 de junio de 2026, que declara de interés nacional y estratégico la producción de leche fresca en el país.

La medida busca garantizar la seguridad alimentaria, proteger a los productores locales y fomentar la modernización del sector lácteo frente a los retos de la apertura comercial y el incremento de las importaciones.

La norma reconoce la producción de leche como una actividad esencial para la nutrición de la población y establece un marco legal que fortalece la capacidad del Estado para apoyar a los ganaderos.

Entre sus principales disposiciones, la ley crea un Mecanismo de Administración de Contingentes de Importación de Leche y sus Derivados, administrado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Este mecanismo permitirá equilibrar la oferta interna con la demanda nacional y proteger la sustentabilidad de los productores locales.