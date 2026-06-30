Panamá blinda su producción de leche con la Ley 539

Otro de los pilares de la Ley 539 es la creación del Fondo de Estabilización y Modernización de la Producción Láctea, administrado por el MIDA. Este fondo financiará programas de innovación tecnológica, infraestructura de frío y transporte, asistencia técnica y reconversión productiva de fincas de grado C hacia niveles de calidad A o B. Los recursos provendrán del Presupuesto General del Estado, tasas aplicadas a productos lácteos importados y cooperación internacional.La ley promueve la instalación de plantas procesadoras y el desarrollo de productos derivados de la leche fresca nacional, como quesos, yogures y leche en polvo, en colaboración con universidades e institutos de investigación. Con ello, se busca agregar valor a la producción local y abrir oportunidades de exportación.