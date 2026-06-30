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Licitación para millonario contrato de aseo en el este de la ciudad atrae a 18 interesados

Millonario contrato de aseo despierta interés de 18 empresas y consorcios.
Millonario contrato de aseo despierta interés de 18 empresas y consorcios. Depositphotos
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 30/06/2026 17:26
La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario realizó la reunión de homologación del proceso para contratar el servicio de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos por 84 meses. Los participantes plantearon observaciones al pliego de cargos

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario recibió observaciones de los posibles proponentes sobre requisitos técnicos, financieros y administrativos del pliego de cargos, que serán evaluadas para la emisión de adendas.

La licitación para contratar el servicio de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos urbanos, comerciales y domiciliarios en la Zona 4 del distrito de Panamá despertó un amplio interés entre el sector empresarial. Un total de 18 empresas e interesados participaron este martes en la reunión previa y de homologación convocada por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), paso obligatorio antes de la presentación de propuestas.

El acto público contempla la contratación del servicio por un período de 84 meses y reunió a representantes de empresas nacionales, consorcios y operadores especializados en el manejo de residuos sólidos, quienes plantearon consultas y observaciones sobre el contenido del pliego de cargos.

Entre los participantes estuvieron Equibal, Covelia Panamá, Roca Atlántica, Consorcio Elite Ambiental, Panamá Zero Waste Solutions, Pronto Aseo, Volquetes y Transportes Corro, Consorcio Life Clean, Aseo Urbano, GF Construcciones, Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA), Panama Waste Management, Proinpetrol & Asociados Group, Servicios Ambientales de Chiriquí, Recursos Management Corporation, Pacífica Central Inversiones, Ecotermo de Panamá y un interesado como persona natural.

Durante la jornada, los posibles proponentes solicitaron aclaraciones sobre diversos aspectos administrativos, financieros y técnicos del proceso de contratación. Entre las principales observaciones figuraron inconsistencias en los porcentajes utilizados para determinar cuándo una oferta se considera onerosa, diferencias en los requisitos sobre capital de trabajo, errores en fórmulas financieras, discrepancias entre los años de los estados financieros exigidos y los períodos de facturación, además de consultas sobre la experiencia técnica requerida y la documentación que deberán presentar los consorcios.

Varias empresas también solicitaron ampliar el plazo para presentar las propuestas, con peticiones que oscilaron entre 15 y 30 días hábiles, al considerar que la complejidad del pliego requiere mayor tiempo para preparar las ofertas. Los funcionarios de la AAUD indicaron que estas solicitudes serán evaluadas.

Asimismo, los participantes formularon preguntas sobre el precio de referencia, la forma de pago del contrato, la disponibilidad de equipos, los permisos de operación, los programas de reciclaje, la disposición final de los residuos y los requisitos para acreditar capacidad financiera y experiencia técnica. En varios casos, la entidad respondió que las observaciones serán incorporadas mediante adendas o que revisará la redacción del pliego para ofrecer mayor claridad.

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