Licitación para millonario contrato de aseo en el este de la ciudad atrae a 18 interesados

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario recibió observaciones de los posibles proponentes sobre requisitos técnicos, financieros y administrativos del pliego de cargos, que serán evaluadas para la emisión de adendas.

La licitación para contratar el servicio de recolección, barrido, limpieza y transporte de residuos urbanos, comerciales y domiciliarios en la Zona 4 del distrito de Panamá despertó un amplio interés entre el sector empresarial. Un total de 18 empresas e interesados participaron este martes en la reunión previa y de homologación convocada por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), paso obligatorio antes de la presentación de propuestas.

El acto público contempla la contratación del servicio por un período de 84 meses y reunió a representantes de empresas nacionales, consorcios y operadores especializados en el manejo de residuos sólidos, quienes plantearon consultas y observaciones sobre el contenido del pliego de cargos.

Entre los participantes estuvieron Equibal, Covelia Panamá, Roca Atlántica, Consorcio Elite Ambiental, Panamá Zero Waste Solutions, Pronto Aseo, Volquetes y Transportes Corro, Consorcio Life Clean, Aseo Urbano, GF Construcciones, Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA), Panama Waste Management, Proinpetrol & Asociados Group, Servicios Ambientales de Chiriquí, Recursos Management Corporation, Pacífica Central Inversiones, Ecotermo de Panamá y un interesado como persona natural.