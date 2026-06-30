Licitación para millonario contrato de aseo en el este de la ciudad atrae a 18 interesados

<b>Durante la jornada, los posibles proponentes solicitaron aclaraciones sobre diversos aspectos administrativos</b>, financieros y técnicos del proceso de contratación. Entre las principales observaciones figuraron inconsistencias en los porcentajes utilizados para determinar cuándo una oferta se considera onerosa, diferencias en los requisitos sobre capital de trabajo, errores en fórmulas financieras, discrepancias entre los años de los estados financieros exigidos y los períodos de facturación, además de consultas sobre la experiencia técnica requerida y la documentación que deberán presentar los consorcios.