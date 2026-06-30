Dos sismos de magnitud 6.1 y 5.3 sacuden el noroeste de México

Dos sismos se registraron la tarde de este martes 30 de junio en el noroeste de México, según los reportes preliminares de las autoridades sismológicas.

El primer movimiento telúrico fue de magnitud 6.1 y tuvo su epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, en el estado de Sinaloa.

Minutos después, se reportó un segundo sismo de magnitud preliminar 5.3 con epicentro en El Salto, en el estado de Durango.

De acuerdo con los reportes iniciales, ambos temblores fueron percibidos por habitantes de Baja California Sur, además de otras zonas del noroeste del país.

Los organismos de protección civil mantienen el monitoreo de la situación mientras continúan las evaluaciones en las zonas donde fueron sentidos los sismos.