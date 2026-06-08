Terremoto de magnitud 6.2 sacude Cuba; Sinaproc mantiene monitoreo en Panamá

Un sismo de magnitud 6.2 sacudió este lunes 8 de junio la región occidental de Cuba, según un informe preliminar del Servicio Sismológico Nacional (Cenais), sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales.

De acuerdo con la información divulgada por medios oficiales cubanos, el epicentro del movimiento telúrico se localizó en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio de Mantua, en la provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla.

El temblor fue percibido en gran parte del occidente cubano, incluida La Habana, donde residentes reportaron haber sentido el movimiento, especialmente en edificios de gran altura.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó la magnitud del sismo en 6.1 y ubicó su epicentro a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua.

Tras conocerse el evento, el Servicio Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Panamá informó que mantiene monitoreos permanentes desde el Centro de Operaciones de Emergencias.

“Desde el Centro de Operaciones de Emergencias continuamos en monitoreo ante el reporte de un movimiento telúrico percibido en nuestra región (Oeste de Cuba)”, indicó la entidad a través de sus redes sociales.

Asimismo exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y utilizar la línea de emergencias 911 en caso de ser necesario.

Cuba ha experimentado varios movimientos sísmicos significativos en los últimos años. El más reciente de magnitud similar ocurrió en diciembre de 2025, cuando un terremoto de magnitud de 6,1 afectó la zona de Guamá, en Santiago de Cuba, provocando cientos de réplicas y daños en viviendas e infraestructuras.

La actividad sísmica en Cuba se concentra principalmente en la región oriental, debido a su proximidad con la Falla de Oriente, una zona de interacción entre las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica. Sin embargo, el sismo de este lunes se produjo en el extremo occidental de la isla.

Las autoridades cubanas continúan evaluando la situación mientras se mantienen atentos a posibles réplicas.