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Agroferias IMA del 24 de julio: Conoce los puntos de venta a nivel nacional

El IMA anuncia los puntos de agroferias para este viernes 24 de julio.
El IMA anuncia los puntos de agroferias para este viernes 24 de julio. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/07/2026 14:23
El IMA dio a conocer los lugares de venta donde los ciudadanos podrán adquirir productos a precios accesibles.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias viernes 24 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Agroferias del IMA del viernes 24 de julio

Para el viernes 24 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Cancha comunal de Las Tinajas en el distrito de Dolega.

-Coclé: Cancha de Olá cabecera en el distrito de Olá y en el Parque de Santiago Apóstol en Río Hato en el distrito de Antón.

-Herrera: Cancha comunal de La Arena en el distrito de Los Pozos.

-Veraguas: Agencia del IMA en el distrito de Soná y en la Casa Comunal de Los Hatillos en el distrito de San Francisco.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Dos Bocas en el distrito Jirondai.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Tres Hermanas en Cirí de Los Sotos en el distrito de Capira.

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