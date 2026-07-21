Agroferias del IMA este jueves 23 de julio: lugares y productos a precios accesibles

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este jueves 23 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Agroferias del IMA del jueves 23 de julio

Para el jueves 23 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa local de San Juan de Dios en el distrito de Antón.

-Veraguas: Casa comunal de La Soledad en el distrito de Soná y en la Casa comunal de El Tigre en el corregimiento de El Barrito en el distrito de Atalaya.

-Panamá Oeste: Casa cultural de Lídice en el distrito de Capira.

-Chiriquí: Cancha comunal de Alanje en el distrito de Alanje.

-Panamá: Iglesia San Agustín en Villa Zaita en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos en el distrito de Panamá.

-Herrera: Junta Comunal de El Entradero del Castillo en el distrito de Ocú.

-Los Santos: Junta Comunal de La Miel en el distrito de Las Tablas.

-Panamá Este: Catrigandí y Tortí Abajo en Tortí en el distrito de Chepo.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Salto Dupi en el distrito de Mironó.