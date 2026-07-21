Suiza se adhiere al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá

La administración del presidente José Raúl Mulino anunció la tarde de este martes 21 de julio la adhesión de la Confederación Suiza al protocolo relativo al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, una decisión que refuerza el respaldo de la comunidad internacional al régimen jurídico que protege la vía interoceánica.

El Instrumento de Adhesión fue depositado durante una ceremonia realizada en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington D. C.

Según la Cancillería, el acto fue presidido por el secretario general del organismo, Albert Ramdin, y contó con la participación del observador permanente de Suiza ante la OEA, el embajador Ralf Heckner.

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que la incorporación de Suiza reafirma el compromiso histórico de ese país con la paz, la neutralidad, el derecho internacional y la preservación del libre funcionamiento de una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

La Cancillería señaló que las recientes adhesiones al protocolo constituyen un respaldo significativo al régimen de neutralidad permanente del Canal de Panamá y fortalecen el principio de que la vía interoceánica debe permanecer abierta al tránsito de los buques de todas las naciones, en condiciones de igualdad, seguridad y sin discriminación.

El Gobierno panameño indicó que, en un contexto internacional marcado por desafíos geopolíticos y la creciente importancia de las cadenas globales de suministro, la decisión de Suiza representa un reconocimiento a la capacidad de Panamá para administrar responsablemente una infraestructura estratégica para el comercio mundial.

Asimismo, destacó que la adhesión constituye un respaldo a la soberanía plena de Panamá sobre el Canal, a la vigencia del Tratado de Neutralidad y al compromiso del país con el libre comercio, la estabilidad internacional y el respeto al derecho internacional.

La Cancillería resaltó además el significado especial de que sea precisamente Suiza, reconocida mundialmente por su histórica tradición de neutralidad, la que decida incorporarse al Protocolo, otorgándole un mayor peso político y jurídico ante la comunidad internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que esta adhesión también responde a la política exterior promovida por el presidente José Raúl Mulino, quien instruyó desde el inicio de su administración a impulsar la incorporación de nuevos Estados al Protocolo de Neutralidad.

Según el Gobierno, esta estrategia busca consolidar el respaldo internacional al régimen jurídico que garantiza que el Canal de Panamá continúe siendo una vía neutral, permanente y al servicio de todas las naciones.