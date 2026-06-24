Colombia se adhiere al Tratado de Neutralidad del Canal

Colombia expresó a Panamá su decisión de incorporarse al Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal, un paso que amplía el respaldo internacional al régimen jurídico que protege la vía interoceánica.

La información fue conocida durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada esta semana en Ciudad de Panamá.

Según pudo conocer este medio, la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, comunicó la decisión a su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha, durante reuniones sostenidas al margen del encuentro hemisférico.

Fuentes familiarizadas con las conversaciones indicaron además que el tema también fue abordado durante un encuentro entre Panamá y Australia, en el que Martínez-Acha hizo referencia a la decisión manifestada por Colombia de sumarse al tratado.