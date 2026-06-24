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Colombia se adhiere al Tratado de Neutralidad del Canal

Colombia se adhiere al Tratado de Neutralidad del Canal
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Darine Waked
  • 24/06/2026 11:21
El anuncio fue transmitido durante encuentros diplomáticos celebrados en la Asamblea General de la OEA, donde Panamá promovió nuevos respaldos internacionales

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Colombia expresó a Panamá su decisión de incorporarse al Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal, un paso que amplía el respaldo internacional al régimen jurídico que protege la vía interoceánica.

La información fue conocida durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada esta semana en Ciudad de Panamá.

Según pudo conocer este medio, la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, comunicó la decisión a su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha, durante reuniones sostenidas al margen del encuentro hemisférico.

Fuentes familiarizadas con las conversaciones indicaron además que el tema también fue abordado durante un encuentro entre Panamá y Australia, en el que Martínez-Acha hizo referencia a la decisión manifestada por Colombia de sumarse al tratado.

Van 44 países adheridos

Datos de la Dirección General de Política Exterior indican que actualmente 44 países han formalizado su adhesión al tratado, siendo su última unión el país colombiano, mientras que otros 150 permanecen fuera del instrumento.

Entre los Estados adheridos figuran Alemania, Reino Unido, Francia, España, Argentina, Chile, Costa Rica, Rusia, República Dominicana y Corea del Sur, entre otros.

La incorporación de Colombia fortalece el respaldo regional a uno de los pilares de la política exterior panameña y ocurre en un momento en que el Canal vuelve a ocupar un lugar central en las discusiones geopolíticas internacionales.

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