Colombia se adhiere al Tratado de Neutralidad del Canal

<b>Colombia </b>expresó a <b>Panamá </b>su decisión de incorporarse al <b>Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal</b>, un paso que amplía el respaldo internacional al régimen jurídico que protege la vía interoceánica.La información fue conocida durante la <b>Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)</b>, celebrada esta semana en <b>Ciudad de Panamá</b>.Según pudo conocer este medio, la canciller colombiana, <b>Rosa Yolanda Villavicencio Mapy</b>, comunicó la decisión a su homólogo panameño, <b>Javier Martínez-Acha</b>, durante reuniones sostenidas al margen del encuentro hemisférico.Fuentes familiarizadas con las conversaciones indicaron además que el tema también fue abordado durante un encuentro entre <b>Panamá </b>y <b>Australia</b>, en el que <b>Martínez-Acha</b> hizo referencia a la decisión manifestada por <b>Colombia </b>de sumarse al tratado.