Zúñiga pide reducir privilegios con reforma al reglamento de la Asamblea

El diputado independiente de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, defendió la reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional y sostuvo que los cambios son necesarios para avanzar hacia una institución con mayor transparencia y rendición de cuentas.

Zúñiga cuestionó las prácticas que, a su juicio, han permitido durante años la permanencia de privilegios dentro del Órgano Legislativo y señaló que los partidos tradicionales han construido mecanismos que contribuyen a mantener un sistema de beneficios políticos y económicos.

“Mientras ese sistema no cambie, continuaremos viendo opacidad, arbitrariedad, clientelismo y recursos públicos utilizados para intereses particulares”, afirmó el diputado.

El parlamentario indicó que la modificación del RORI no debe ser vista como un simple cambio administrativo o cosmético, sino como una decisión política orientada a fortalecer el funcionamiento de la Asamblea Nacional.

Según Zúñiga, uno de los principales objetivos de la propuesta es establecer mayor transparencia, rendición de cuentas y menos privilegios, además de vincular la asistencia de los diputados a sus responsabilidades y remuneración.

En ese sentido, planteó que los diputados que no asistan a sus curules no deben recibir el pago correspondiente, como parte de una revisión de las normas que rigen el funcionamiento del Legislativo.