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Política

Zúñiga pide reducir privilegios con reforma al reglamento de la Asamblea

Diputado Zúñiga plantea revisar planillas y beneficios de los diputados.
Diputado Zúñiga plantea revisar planillas y beneficios de los diputados. Asamblea Nacional
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/08/2026 17:34
El diputado de Vamos indicó que la modificación del RORI no debe ser vista como un simple cambio administrativo o cosmético, sino como una decisión política orientada a fortalecer el funcionamiento de la Asamblea Nacional

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El diputado independiente de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, defendió la reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional y sostuvo que los cambios son necesarios para avanzar hacia una institución con mayor transparencia y rendición de cuentas.

Zúñiga cuestionó las prácticas que, a su juicio, han permitido durante años la permanencia de privilegios dentro del Órgano Legislativo y señaló que los partidos tradicionales han construido mecanismos que contribuyen a mantener un sistema de beneficios políticos y económicos.

“Mientras ese sistema no cambie, continuaremos viendo opacidad, arbitrariedad, clientelismo y recursos públicos utilizados para intereses particulares”, afirmó el diputado.

El parlamentario indicó que la modificación del RORI no debe ser vista como un simple cambio administrativo o cosmético, sino como una decisión política orientada a fortalecer el funcionamiento de la Asamblea Nacional.

Según Zúñiga, uno de los principales objetivos de la propuesta es establecer mayor transparencia, rendición de cuentas y menos privilegios, además de vincular la asistencia de los diputados a sus responsabilidades y remuneración.

En ese sentido, planteó que los diputados que no asistan a sus curules no deben recibir el pago correspondiente, como parte de una revisión de las normas que rigen el funcionamiento del Legislativo.

Zúñiga plantea eliminar exoneración de vehículos y franquicia telefónica

El diputado también mencionó la necesidad de revisar las planillas y eliminar beneficios que considera innecesarios, entre ellos la exoneración de vehículos y la franquicia telefónica.

Zúñiga sostuvo que, si se busca construir una Asamblea Nacional moderna y diferente, es necesario modificar las reglas que, según afirmó, han permitido que la institución funcione de una manera similar durante décadas.

“Hoy tenemos el desafío con esta reforma, y no podemos defraudar a los panameños”, manifestó.

El diputado hizo un llamado a evitar que se mantengan prácticas del pasado y abogó por impulsar cambios dirigidos a modernizar el Órgano Legislativo y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la institución.

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