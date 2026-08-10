Las noticias que marcaron este lunes 10 de agosto

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este lunes 10 de agosto por acontecimientos de relevancia nacional e internacional.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene activo el monitoreo en Panamá luego de que varios movimientos telúricos fueran percibidos en diferentes sectores del territorio nacional. De acuerdo con el último reporte oficial, hasta el momento no se han registrado personas afectadas ni daños estructurales relacionados con estos eventos sísmicos.

-El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, fue aprehendido por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. La investigación estaría relacionada con un supuesto incremento patrimonial injustificado por un monto de 724 mil dólares.

-El Ministerio de Salud (Minsa) activó la vigilancia sanitaria en Panamá ante una alerta internacional relacionada con determinados juguetes blandos y apretables, conocidos comercialmente como “Squishy” o “Squeezy Dumplings”. La medida se tomó luego de que autoridades de otros países reportaran la posible presencia de benceno en algunos de estos productos.

-El presidente Abelardo de la Espriella declaró este lunes el estado de desastre natural en todo el territorio nacional, luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del país durante la madrugada. El fuerte movimiento telúrico generó daños en diferentes zonas y activó los organismos de emergencia, que trabajan en la evaluación de la situación y la atención de las comunidades afectadas.

- El exentrenador y exjugador de la NBA Don Nelson falleció a los 86 años en Frisco, Texas, debido a complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular. La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado difundido por el periodista Marc Stein y reportado por la agencia EFE. Nelson fue una de las figuras más reconocidas de la historia de la NBA, tanto por su trayectoria como jugador como por su carrera en los banquillos, donde dejó una importante huella en el baloncesto estadounidense.