Aprehenden al exdirector de la DGI, Publio De Gracia, por enriquecimiento injustificado

El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio de Gracia, fue aprehendido la mañana de este lunes 10 de agosto por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado por 724 mil dólares.

La aprehensión fue parte de la Operación Cuestor, iniciada en mayo de 2026, tras un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

Los informes revelaban un presunto incremento patrimonial no justificado de estas personas. Las acciones ocurrieron en en diferentes puntos de Panamá y Panamá Oeste.

Igualmente, se ordenó la aprehensión de bienes relacionados con los hechos, como los son tres bienes inmuebles, seis vehículos de alta gama como Toyota Prado, Lexus, BMW y cuatro cuentas bancarias.