ENA anuncia cierres en el Corredor Sur del 22 al 25 de julio: horarios y detalles de los trabajos

Desde el <b>miércoles 22 hasta el viernes 24 de julio</b>, se realizarán trabajos de <b>izaje de vigas en el tramo marino en dirección a Tocumen</b>. Para estas labores se efectuará el cierre de un carril en el área de trabajo entre las <b>9:00 p.m. y 5:00 a.m.</b>, manteniendo dos carriles habilitados para la circulación.Durante los momentos específicos de izaje, se aplicarán cierres totales en sentido Tocumen por periodos no mayores a <b>10 minutos</b>, mientras se completan las maniobras de instalación.El <b>sábado 25 de julio</b>, se llevará a cabo el izaje de vigas en el tramo marino con afectación en dirección a <b>Paitilla</b>. En este caso, se realizará un cierre total del tramo entre las <b>9:00 p.m. y 5:00 a.m.</b>, y el flujo vehicular será canalizado mediante una inversión de carriles, dejando un carril habilitado por sentido.Durante esta jornada también se contemplan detenciones temporales del tránsito en intervalos no mayores a <b>10 minutos</b> para permitir el desarrollo seguro de los trabajos.<b>Movilización de vigas en casetas de Atlapa</b>ENA informó además que se realizarán movilizaciones de vigas en las <b>casetas de Atlapa, en ambos sentidos</b>, desde el <b>22 hasta el 25 de julio</b>, en horario de <b>9:00 p.m. a 5:00 a.m.</b>En esta zona se aplicarán cierres parciales y se mantendrá un carril habilitado para la circulación. Sin embargo, durante el cruce de las vigas se efectuarán cierres totales en ambos sentidos por lapsos aproximados de <b>10 minutos</b>.La entidad recomendó a los usuarios del Corredor Sur conducir con precaución, atender las señales de tránsito y considerar posibles demoras durante estos trabajos nocturnos.