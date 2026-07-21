ENA anuncia cierres en el Corredor Sur del 22 al 25 de julio: horarios y detalles de los trabajos

ENA detalló que las intervenciones contarán con señalización preventiva y personal operativo en sitio para orientar a los conductores y garantizar la seguridad durante las maniobras.

Las labores se desarrollarán desde el miércoles 22 hasta el sábado 25 de julio , en horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. , periodo durante el cual se implementarán cierres parciales, inversiones temporales de carriles y cierres puntuales de corta duración, según la fase de ejecución de los trabajos.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó sobre la programación de trabajos correspondientes al proyecto de ampliación de los entronques Costa del Este e Hipódromo del Corredor Sur , que incluyen el izaje y movilización de vigas en distintos puntos de la vía.

Detalles de los trabajos en el tramo marino

Desde el miércoles 22 hasta el viernes 24 de julio, se realizarán trabajos de izaje de vigas en el tramo marino en dirección a Tocumen. Para estas labores se efectuará el cierre de un carril en el área de trabajo entre las 9:00 p.m. y 5:00 a.m., manteniendo dos carriles habilitados para la circulación.

Durante los momentos específicos de izaje, se aplicarán cierres totales en sentido Tocumen por periodos no mayores a 10 minutos, mientras se completan las maniobras de instalación.

El sábado 25 de julio, se llevará a cabo el izaje de vigas en el tramo marino con afectación en dirección a Paitilla. En este caso, se realizará un cierre total del tramo entre las 9:00 p.m. y 5:00 a.m., y el flujo vehicular será canalizado mediante una inversión de carriles, dejando un carril habilitado por sentido.

Durante esta jornada también se contemplan detenciones temporales del tránsito en intervalos no mayores a 10 minutos para permitir el desarrollo seguro de los trabajos.

Movilización de vigas en casetas de Atlapa

ENA informó además que se realizarán movilizaciones de vigas en las casetas de Atlapa, en ambos sentidos, desde el 22 hasta el 25 de julio, en horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

En esta zona se aplicarán cierres parciales y se mantendrá un carril habilitado para la circulación. Sin embargo, durante el cruce de las vigas se efectuarán cierres totales en ambos sentidos por lapsos aproximados de 10 minutos.

La entidad recomendó a los usuarios del Corredor Sur conducir con precaución, atender las señales de tránsito y considerar posibles demoras durante estos trabajos nocturnos.