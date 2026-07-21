Nenito Vargas recuerda a Victorio Vergara a 28 años de su partida: ‘Tú eres inmortal, Tigre de La Candelaria’

Su partida ocurrió el <b>21 de julio de 1998</b>, a los <b>54 años</b>, luego de sufrir un derrame cerebral masivo el 16 de julio, horas después de una presentación en el Jardín La Parra, en Juan Díaz.La noticia de su muerte conmocionó a Panamá y provocó una de las despedidas más multitudinarias que se recuerdan en la historia artística del país. Miles de seguidores acompañaron su último recorrido, abarrotando la vía Panamericana y el parque Porras de Las Tablas para rendir homenaje al artista que llenó de música y alegría los bailes típicos.Reconocidos músicos panameños participaron en sus honras fúnebres, entre ellos<b> Dorindo Cárdenas</b>, quien interpretó la pieza 'Manizaleña' como parte de una promesa que ambos artistas habían compartido en vida.<b>Sus restos reposan en el cementerio municipal de Las Tablas, Francisco González Roca, donde recibió cristiana sepultura.</b>A casi tres décadas de su desaparición física, Victorio Vergara continúa siendo recordado como un símbolo de la música típica panameña y como uno de los artistas que dejó una huella imborrable en la cultura nacional.