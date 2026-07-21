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Nenito Vargas recuerda a Victorio Vergara a 28 años de su partida: ‘Tú eres inmortal, Tigre de La Candelaria’

Nenito Vargas recuerda a Victorio Vergara con emotivo mensaje a 28 años de su partida
Nenito Vargas recuerda a Victorio Vergara con emotivo mensaje a 28 años de su partida @nenitovargasplumasnegras
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/07/2026 15:03
La música típica panameña recuerda a Victorio Vergara, un artista que marcó generaciones con su acordeón y su talento.

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Este martes 21 de julio se cumplen 28 años del fallecimiento de Victorio Vergara Batista, una de las figuras más emblemáticas de la música típica panameña, cuyo talento con el acordeón y su carisma sobre los escenarios dejaron una huella imborrable en varias generaciones.

En esta fecha especial, el reconocido cantante típico Nenito Vargas rindió homenaje a quien fue una figura clave en su carrera artística, dedicándole un emotivo mensaje a través de sus redes sociales para recordar al legendario acordeonista conocido como “El Tigre de la Candelaria”.

Vargas destacó la confianza que Victorio Vergara depositó en él durante su trayectoria musical y agradeció la oportunidad de formar parte de un legado que hoy permanece vigente en la música típica nacional.

Mi amigo, mi compañero, mi jefe... me diste la oportunidad porque creíste en mí, en mi talento, mi voz, y juntos hemos inmortalizado tantos temas que quedarán para la historia. Y de eso estaré agradecido toda la vida”, expresó el artista.

El intérprete resaltó que la música y el legado de Vergara continúan presentes, recordando el impacto que tuvo en la cultura panameña y en el desarrollo del género típico.

“Tú eres inmortal, Tigre de La Candelaria, Victorio Vergara Batista”, escribió Nenito Vargas, acompañando su mensaje con la firma de su agrupación Nenito Vargas y La Maquinaria Plumas Negras.

El día que Panamá lloró a Victorio Vergara: una despedida que quedó en la historia

Su partida ocurrió el 21 de julio de 1998, a los 54 años, luego de sufrir un derrame cerebral masivo el 16 de julio, horas después de una presentación en el Jardín La Parra, en Juan Díaz.

La noticia de su muerte conmocionó a Panamá y provocó una de las despedidas más multitudinarias que se recuerdan en la historia artística del país. Miles de seguidores acompañaron su último recorrido, abarrotando la vía Panamericana y el parque Porras de Las Tablas para rendir homenaje al artista que llenó de música y alegría los bailes típicos.

Reconocidos músicos panameños participaron en sus honras fúnebres, entre ellos Dorindo Cárdenas, quien interpretó la pieza “Manizaleña” como parte de una promesa que ambos artistas habían compartido en vida.

Sus restos reposan en el cementerio municipal de Las Tablas, Francisco González Roca, donde recibió cristiana sepultura.

A casi tres décadas de su desaparición física, Victorio Vergara continúa siendo recordado como un símbolo de la música típica panameña y como uno de los artistas que dejó una huella imborrable en la cultura nacional.

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