Nenito Vargas recuerda a Victorio Vergara a 28 años de su partida: ‘Tú eres inmortal, Tigre de La Candelaria’

Este martes 21 de julio se cumplen 28 años del fallecimiento de Victorio Vergara Batista, una de las figuras más emblemáticas de la música típica panameña, cuyo talento con el acordeón y su carisma sobre los escenarios dejaron una huella imborrable en varias generaciones.

En esta fecha especial, el reconocido cantante típico Nenito Vargas rindió homenaje a quien fue una figura clave en su carrera artística, dedicándole un emotivo mensaje a través de sus redes sociales para recordar al legendario acordeonista conocido como “El Tigre de la Candelaria”.

Vargas destacó la confianza que Victorio Vergara depositó en él durante su trayectoria musical y agradeció la oportunidad de formar parte de un legado que hoy permanece vigente en la música típica nacional.

“Mi amigo, mi compañero, mi jefe... me diste la oportunidad porque creíste en mí, en mi talento, mi voz, y juntos hemos inmortalizado tantos temas que quedarán para la historia. Y de eso estaré agradecido toda la vida”, expresó el artista.

El intérprete resaltó que la música y el legado de Vergara continúan presentes, recordando el impacto que tuvo en la cultura panameña y en el desarrollo del género típico.

“Tú eres inmortal, Tigre de La Candelaria, Victorio Vergara Batista”, escribió Nenito Vargas, acompañando su mensaje con la firma de su agrupación Nenito Vargas y La Maquinaria Plumas Negras.