Os Almirantes versionan el clásico de Osvaldo Ayala “Si Tú Me Quisieras”

Con un lanzamiento en el restaurante Taberna 21 de Vía Argentina, el grupo de rock Os Almirantes lanzó este miércoles 12 de noviembre el video oficial con el tema “Si Tú Me Quisieras”, una versión del mítico tema de Osvaldo Ayala con el típico toque de rock de Os Almirantes y el aporte urbano de Robinho.

Víctor ‘Chispin’ y Spencer Regueira comentaron a La Estrella de Panamá que la idea surgió cuando Ayala decidió colaborar con ellos para lanzar esta versión de un tema que ha ilustrado diversos bailes típicos en diversos lugares del país como Chitre, Macaracas o Las Tablas, entre otros.

“Nosotros hemos crecido escuchando a músicos como Nenito Vargas o Victorio Vergara, asistiendo a bailes típicos con nuestra madre. Son canciones que son imposibles de no corear ni cantar (...) La admiración entre Osvaldo y nosotros era mutua”, expresó ‘Chispin’ a este diario.

Es en este sentido que versionaron anteriormente la canción ‘Me enamoré de ti’ de Nenito Vargas, lanzada en 2022.

La producción del tema estuvo a cargo de Yigael Femenias y Roberto Shalaby.