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El pesimismo sobre el futuro de Panamá sube a 55,8%

Más de uno de cada dos encuestados expresa una visión negativa sobre el futuro del país.
Más de uno de cada dos encuestados expresa una visión negativa sobre el futuro del país. Depositphotos
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 21/07/2026 16:07
El indicador aumentó 10,1 puntos porcentuales frente a abril, mientras la posición neutral cayó de 43,6% a 33,3%

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El pesimismo sobre el futuro del país aumentó de manera significativa entre abril y julio de 2026. Más de la mitad de los panameños consultados, el 55,8%, expresó una visión pesimista sobre el futuro de Panamá, según la más reciente medición de Vea Panamá, realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá.

El porcentaje representa un aumento de 10,1 puntos porcentuales frente a abril, cuando el pesimismo alcanzó el 45,7%.

El incremento se refleja tanto en quienes se consideran “pesimistas” como en quienes manifiestan una posición “muy pesimista”.

La categoría “muy pesimista” aumentó de 10% en abril a 15,8% en julio.

La respuesta “pesimista” pasó de 35,7% a 40%.

En conjunto, ambas categorías suman 55,8%, lo que significa que más de uno de cada dos encuestados expresa una visión negativa sobre el futuro del país.

El pesimismo sobre el futuro de Panamá sube a 55,8%
El grupo neutral pierde peso

El crecimiento del pesimismo coincide con una reducción importante de las respuestas neutrales.

En abril, el 43,6% de los encuestados mantenía una posición neutral frente al futuro del país. En julio, ese porcentaje bajó a 33,3%.

La reducción fue de 10,3 puntos porcentuales.

El optimismo, en cambio, permaneció prácticamente estable. El porcentaje de personas optimistas pasó de 10,3% a 10,6%.

El comportamiento de los datos muestra que el cambio más importante entre ambas mediciones se produjo entre quienes mantenían una posición neutral. Al mismo tiempo que ese grupo disminuyó, aumentó la proporción de personas que expresó pesimismo.

Un deterioro de las expectativas

La medición de julio refleja un deterioro de las expectativas ciudadanas frente al futuro del país.

En abril, el pesimismo representaba 45,7% de las respuestas y el grupo neutral alcanzaba 43,6%.

Tres meses después, el pesimismo superó la mitad de las respuestas, mientras la posición neutral perdió más de 10 puntos porcentuales.

El optimismo se mantuvo en niveles similares, con una variación de apenas 0,3 puntos porcentuales.

El resultado se registra en un contexto de aumento de la desconfianza en el Gobierno. En la misma medición, el porcentaje de personas que reporta un nivel de confianza bajo o muy bajo en el Ejecutivo alcanzó el 69,4%, el nivel más alto de la serie.

El pesimismo sobre el futuro de Panamá sube a 55,8%
La encuesta consultó a 1.508 personas

La medición forma parte de Vea Panamá, una encuesta realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá para conocer la percepción ciudadana sobre el país y la gestión del Gobierno.

El estudio incluyó 1.508 entrevistas personalizadas a personas mayores de 18 años residentes en Panamá.

Las entrevistas se realizaron cara a cara del 12 al 16 de julio de 2026. La selección del entrevistado fue aleatoria dentro del hogar seleccionado y la muestra se distribuyó de forma equitativa entre hombres y mujeres.

La cobertura incluyó las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Los Santos y Herrera, con presencia en más de 30 distritos y 70 corregimientos.

El estudio tiene un margen de error de 2,5%, un nivel de confianza de 95% y un nivel de análisis concluyente.

Los resultados permiten comparar la percepción ciudadana de julio con la medición realizada entre el 12 y el 16 de abril de 2026, cuando el Gobierno cumplía su segundo año de gestión.

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