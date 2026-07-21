El pesimismo sobre el futuro de Panamá sube a 55,8%

El crecimiento del pesimismo coincide con una reducción importante de las respuestas neutrales.En abril, el 43,6% de los encuestados mantenía una posición neutral frente al futuro del país. En julio, ese porcentaje bajó a 33,3%.La reducción fue de 10,3 puntos porcentuales.El optimismo, en cambio, permaneció prácticamente estable. El porcentaje de personas optimistas pasó de 10,3% a 10,6%.El comportamiento de los datos muestra que el cambio más importante entre ambas mediciones se produjo entre quienes mantenían una posición neutral. Al mismo tiempo que ese grupo disminuyó, aumentó la proporción de personas que expresó pesimismo.