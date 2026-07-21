El pesimismo sobre el futuro de Panamá sube a 55,8%

El pesimismo sobre el futuro del país aumentó de manera significativa entre abril y julio de 2026. Más de la mitad de los panameños consultados, el 55,8%, expresó una visión pesimista sobre el futuro de Panamá, según la más reciente medición de Vea Panamá, realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá. El porcentaje representa un aumento de 10,1 puntos porcentuales frente a abril, cuando el pesimismo alcanzó el 45,7%. El incremento se refleja tanto en quienes se consideran “pesimistas” como en quienes manifiestan una posición “muy pesimista”. La categoría “muy pesimista” aumentó de 10% en abril a 15,8% en julio. La respuesta “pesimista” pasó de 35,7% a 40%. En conjunto, ambas categorías suman 55,8%, lo que significa que más de uno de cada dos encuestados expresa una visión negativa sobre el futuro del país.

El grupo neutral pierde peso

El crecimiento del pesimismo coincide con una reducción importante de las respuestas neutrales. En abril, el 43,6% de los encuestados mantenía una posición neutral frente al futuro del país. En julio, ese porcentaje bajó a 33,3%. La reducción fue de 10,3 puntos porcentuales. El optimismo, en cambio, permaneció prácticamente estable. El porcentaje de personas optimistas pasó de 10,3% a 10,6%. El comportamiento de los datos muestra que el cambio más importante entre ambas mediciones se produjo entre quienes mantenían una posición neutral. Al mismo tiempo que ese grupo disminuyó, aumentó la proporción de personas que expresó pesimismo.

Un deterioro de las expectativas

La medición de julio refleja un deterioro de las expectativas ciudadanas frente al futuro del país. En abril, el pesimismo representaba 45,7% de las respuestas y el grupo neutral alcanzaba 43,6%. Tres meses después, el pesimismo superó la mitad de las respuestas, mientras la posición neutral perdió más de 10 puntos porcentuales. El optimismo se mantuvo en niveles similares, con una variación de apenas 0,3 puntos porcentuales. El resultado se registra en un contexto de aumento de la desconfianza en el Gobierno. En la misma medición, el porcentaje de personas que reporta un nivel de confianza bajo o muy bajo en el Ejecutivo alcanzó el 69,4%, el nivel más alto de la serie.

La encuesta consultó a 1.508 personas