MOP anuncia cierres parciales en el Puente de las Américas el 22 y 23 de junio de 2026

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los usuarios que transitan por el Puente de las Américas que se realizarán trabajos de instalación de banderas, lo que implicará cierres parciales en el sentido de Panamá Oeste hacia la ciudad de Panamá.

Según detalló la entidad, las labores se llevarán a cabo el lunes 22 y martes 23 de junio de 2026, en horario de 9:00 p.m. a 3:00 a.m.

Durante la ejecución de los trabajos se intervendrán dos carriles en dirección hacia Panamá para la utilización del equipo requerido, lo que podría generar afectaciones temporales en el flujo vehicular.

El MOP explicó además que el área contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial para orientar a los conductores.

La entidad exhortó a los usuarios a seguir las indicaciones del personal autorizado, respetar las señales de tránsito y mantener una velocidad máxima de 40 km/h mientras duren las labores.