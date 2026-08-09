¡Por tercera vez! Roban cables y dejan a oscuras la Universidad Autónoma de Chiriquí

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) denunció que personas desconocidas sustrajeron cables eléctricos, cajillas y otros equipos durante la noche del sábado 8 de agosto, afectando el sistema de iluminación de un pasillo peatonal ubicado próximo a la carretera interamericana.

De acuerdo con la institución, el robo afectó las luminarias del cobertizo, el puente elevado y el letrero institucional. Como consecuencia, quedó sin iluminación el tramo comprendido entre el pontón y el puente elevado.

La universidad advirtió que la situación representa un riesgo para la seguridad de las personas que transitan por este sector, especialmente durante horas nocturnas.

Las autoridades universitarias señalaron que este no es un hecho aislado. Según la institución, es la tercera ocasión en que se registra un robo de este tipo en el mismo sector, lo que ha generado preocupación por la seguridad de las instalaciones y de quienes utilizan el paso peatonal.

La Vicerrectoría Administrativa de la Unachi asumirá los costos correspondientes a la reparación del sistema y a la reposición de los materiales que fueron sustraídos.

La universidad hizo un llamado a la ciudadanía para que proporcione a las autoridades cualquier información que pueda contribuir a identificar a las personas responsables del robo.

Asimismo, solicitó a la Policía Nacional reforzar la vigilancia en el área con el propósito de prevenir nuevos hechos delictivos y garantizar la seguridad de quienes transitan por las inmediaciones de la universidad.