Vuelven los bueyes y carretas a San Miguelito

¡La tradición vuelve a las calles! Después de cinco años de espera, San Miguelito se prepara para recibir nuevamente uno de sus eventos más esperados, el tradicional Desfile de Carretas de la Asociación de Santeños Residentes en San Miguelito, que llenará de folclore, música y alegría las calles del distrito este 10 de noviembre.

La actividad partirá desde la sede de la Asociación de Santeños Residentes en San Miguelito y tendrá como punto de llegada la entrada de Paraíso, en una jornada que promete reunir a familias y amantes de las tradiciones panameñas.

La reina de la asociación, su majestad Astrid Victoria Bonilla, destacó el significado de recuperar esta celebración que, durante años, ha formado parte de la identidad cultural de la comunidad.

“Es un orgullo y una necesidad retomar esta tradición que está muy arraigada en el pueblo de San Miguelito”, afirmó la soberana.

El desfile contará con las tradicionales carretas tiradas por bueyes, uno de los principales atractivos de esta celebración, pero también incorporará una modalidad que ha ido ganando espacio en este tipo de actividades como lo son lo autosh modificados con tarimas, que aportarán música, animación y mucho movimiento al recorrido.

El regreso del desfile representa mucho más que una actividad festiva. Para los organizadores, es una oportunidad para rescatar las costumbres, mantener vivas las raíces santeñas y transmitirlas a las nuevas generaciones.

Luego de cinco años de ausencia, San Miguelito volverá a sentir el paso de las carretas, el sonido de la música y el ambiente de fiesta que caracteriza esta tradición.