Victoriano Lorenzo celebra 54 años entre necesidades, fiesta y esperanza

Entre carencias, proyectos y mucho sabor popular, el corregimiento de Victoriano Lorenzo celebró sus 54 años de fundación.

La fiesta llegó, pero también quedaron sobre la mesa los problemas que todavía les quitan el sueño a sus moradores como la falta de agua, seguridad, basura y desempleo.

La representante del corregimiento, Sheila Grajales, destacó que mientras se enfrentan estas dificultades también avanzan proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los residentes.

Uno de los principales dolores de cabeza es la falta de agua potable en las comunidades ubicadas en las zonas más elevadas.

Sin embargo, Grajales aseguró que, mediante los fondos de descentralización, ya se trabaja en la construcción de una nueva estación de bombeo en el sector de Calle Novena, Monte Oscuro, uno de los puntos más golpeados por la escasez del vital líquido.

Y como no todo puede ser problemas, también hay buenas noticias. En San Antonio y Las 500 se construyen nuevos parques y áreas recreativas, espacios que por años hicieron falta para que niños, jóvenes y familias pudieran tener lugares dignos para compartir y recrearse.

Grajales dejó claro que el corregimiento tiene problemas, pero también tiene gente que lucha todos los días por salir adelante.

“No todo es malo en Victoriano Lorenzo, hay necesidades, pero también se trabaja para solucionar los problemas. Hay gente no tan buena, pero hay más gente buena que trabaja, vive en familia y educa a sus hijos, así que con voluntad todo es posible”, recalcó.