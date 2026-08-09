Victoriano Lorenzo celebra 54 años entre necesidades, fiesta y esperanza

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
Entre carencias, proyectos y mucho sabor popular, el corregimiento de Victoriano Lorenzo celebró sus 54 años de fundación.
La fiesta llegó, pero también quedaron sobre la mesa los problemas que todavía les quitan el sueño a sus moradores como la falta de agua, seguridad, basura y desempleo.
La representante del corregimiento, Sheila Grajales, destacó que mientras se enfrentan estas dificultades también avanzan proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los residentes.
Uno de los principales dolores de cabeza es la falta de agua potable en las comunidades ubicadas en las zonas más elevadas.
Sin embargo, Grajales aseguró que, mediante los fondos de descentralización, ya se trabaja en la construcción de una nueva estación de bombeo en el sector de Calle Novena, Monte Oscuro, uno de los puntos más golpeados por la escasez del vital líquido.
Y como no todo puede ser problemas, también hay buenas noticias. En San Antonio y Las 500 se construyen nuevos parques y áreas recreativas, espacios que por años hicieron falta para que niños, jóvenes y familias pudieran tener lugares dignos para compartir y recrearse.
Grajales dejó claro que el corregimiento tiene problemas, pero también tiene gente que lucha todos los días por salir adelante.
“No todo es malo en Victoriano Lorenzo, hay necesidades, pero también se trabaja para solucionar los problemas. Hay gente no tan buena, pero hay más gente buena que trabaja, vive en familia y educa a sus hijos, así que con voluntad todo es posible”, recalcó.
Como ya es tradición, el aniversario tuvo su gran desfile, que llenó de música, color y folclor la avenida principal del corregimiento.
Más de 30 bandas estudiantiles, independientes y delegaciones folclóricas recorrieron la ruta ante la mirada de residentes y visitantes que salieron a disfrutar de la jornada.
Decenas de emprendedores aprovecharon la concentración de personas para vender comida, bebidas, recuerdos y otros productos, convirtiendo el desfile en una especie de vitrina comercial que permitió mover algunos dólares dentro de la economía local.
Victoriano Lorenzo es uno de los corregimientos del distrito de San Miguelito. Su cabecera es Monte Oscuro y cuenta con una población aproximada de 15,873 habitantes.
A sus 54 años, el corregimiento tiene claro que todavía hay cuentas pendientes. Agua, seguridad, basura y empleo siguen siendo parte de la lista de problemas que esperan respuestas.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...