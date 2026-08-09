Policía Municipal: diputado Cedeño anuncia demanda de inconstitucionalidad

El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, anunció que presentará ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una nueva demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo 162 de 2025, que creó la Dirección de Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá. Cedeño aseguró que, tras analizar el acuerdo y revisar el estado de las acciones presentadas anteriormente, considera que existen elementos que podrían contravenir la Constitución. “He analizado el Acuerdo 162 del Consejo Municipal de Panamá, que organiza o estructura lo que es la Policía Municipal de Panamá y de la Alcaldía, adscrita a la Alcaldía. Y a mi juicio tiene visos de inconstitucionalidad”, manifestó. Uno de los principales cuestionamientos de Cedeño está relacionado con las facultades otorgadas a la Policía Municipal, particularmente la posibilidad de que sus funcionarios utilicen armas letales. “Peligroso porque permite inclusive que utilicen armas letales funcionarios del Municipio de Panamá”, sostuvo. A juicio del diputado, la creación y organización de estructuras policiales debe estar sustentada en una ley formal aprobada por la Asamblea Nacional y no mediante un acuerdo de un Concejo Municipal. “Violando lo que es la separación de poderes, porque estructuras como esta deben ser establecidas por ley formal de la Asamblea y no por un Concejo Municipal”, afirmó.

Una nueva acción ante la Corte

Cedeño informó que ya redactó una demanda de inconstitucionalidad de 27 páginas y que prevé presentarla ante la Corte mañana lunes 10 de agosto. “Yo creo que hay que ejercer nuestro derecho ciudadano”, señaló el diputado, quien advirtió sobre el riesgo de que este modelo pueda replicarse en otros municipios del país. “Imagínese usted que esto empiece a proliferar en todos los consejos municipales. Vamos a tener una Policía Nacional, estructura establecida por ley por lo que dispuso el constituyente, y diversas policías minúsculas obviando la formalización de ley adscritas a un ser viviente, es decir, a un alcalde o alcaldesa del concejo municipal”, añadió. Sin embargo, el anuncio del diputado ocurre días después de que la Corte rechazara admitir una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Policía Nacional contra el mismo Acuerdo 162 de 2025. La acción había sido presentada por el abogado Abraham Ricardo Rosas Araúz, en representación de la Policía Nacional, pero la mayoría de los magistrados determinó que no cumplía con los requisitos necesarios para ser admitida.

Según la resolución, los argumentos expuestos se concentraban principalmente en cuestionamientos de legalidad y no desarrollaban de manera suficiente una confrontación directa entre el acuerdo municipal y disposiciones específicas de la Constitución. La Corte recordó que una demanda de inconstitucionalidad debe explicar con claridad cómo una norma vulnera determinados artículos constitucionales.

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