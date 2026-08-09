Devuelven a tres venezolanos que llevaban 76 barras de oro sin declarar en Tocumen

Tres pasajeros de nacionalidad venezolana fueron devueltos a su país de origen luego de que funcionarios del Servicio Nacional de Migración (SNM) detectaran 76 barras de oro sin declarar ni documentación que acreditara su origen y propiedad durante controles realizados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El hecho ocurrió este domingo, cuando los pasajeros se encontraban en tránsito por Panamá, según informó el SNM.

Durante la revisión de sus equipajes, las autoridades constataron que el material no contaba con la documentación requerida para acreditar su procedencia y traslado.

De acuerdo con Migración, los pasajeros no presentaron una declaración aduanera correspondiente al origen y destino del material, licencias de exportación vigentes ni documentos que demostraran la propiedad del oro, requisitos contemplados en la normativa internacional.

El SNM indicó además que los involucrados aparecen vinculados a una presunta red de contrabando transfronterizo, lavado de activos y financiación del crimen organizado.

Ante esta situación, las autoridades migratorias determinaron negarles el tránsito por territorio panameño. Posteriormente, los tres pasajeros fueron devueltos a su país de origen.

Migración señaló que estas medidas buscan impedir que las fronteras panameñas sean utilizadas como rutas para el desarrollo o traslado de operaciones ilícitas.