Panamá activa ‘Escudo de Acero’ para blindar la frontera con Colombia

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Como parte del Plan Firmeza, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá activó este domingo la Operación “Escudo de Acero”, una estrategia de seguridad destinada a fortalecer la vigilancia y el control territorial en la frontera con Colombia.
La acción, ejecutada por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), busca consolidar la presencia del Estado en áreas estratégicas para la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho frente a cualquier amenaza que pueda poner en riesgo la paz de la población.
La Operación “Escudo de Acero” contempla labores de reconocimiento terrestre y marítimo, interdicción marítima, patrullajes preventivos y acciones de integración comunitaria, ejecutadas en estrecha coordinación interinstitucional, conforme a los lineamientos del PlanFirmeza, impulsado por el Gobierno Nacional.
Estas acciones buscan fortalecer la sana convivencia, promover una cultura de paz y generar mayor confianza entre la ciudadanía y los estamentos de seguridad.
El reforzamiento de la frontera con Colombia llega en un momento tras publicaciones de la Revista Semana que citaba fuentes de inteligencia que le aseguraron que varios de los llamados “capos invisibles y poderosos testaferros” del Clan del Golfo y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estarían abandonando el país.
Según las fuentes de inteligencia de la revista, esas capos se estarían refugiando en Panamá luego de la elección de Abelardo De La Espriella como presidente.
Sin embargo, en la publicación no se específica exactamente las áreas en donde estarían esos miembros de los grupos criminales y de la guerrilla.
De acuerdo con Semana, el presunto desplazamiento de integrantes de estas estructuras criminales habría comenzado de manera gradual tras la victoria electoral de De La Espriella, quien durante su campaña prometió una política de mano dura contra el crimen organizado.
En este contexto, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, desestimó las especulaciones sobre un eventual desplazamiento masivo de integrantes de estructuras criminales colombianas, como el Clan del Golfo.
Consultado sobre las alertas generadas en diversos sectores, el funcionario desestimó ese escenario con una analogía directa.
“Yo creo que ustedes lo están viendo como una carrera que alguien va a disparar y salimos corriendo de Colombia hacia Panamá”. comentó.
Ábrego remarcó que las instituciones de seguridad locales mantienen un enlace constante con las entidades de control del país vecino para vigilar la dinámica fronteriza.
“Hemos hecho todas las coordinaciones con autoridades de Colombia, algunas que no podemos hacer públicas, y en este momento no hay ningún tipo de información veraz que nos hable de que habrá algún tipo de inmigración en masa hacia Panamá”, subrayó.
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