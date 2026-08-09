Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 09 de agosto de 2026

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La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 09 de agosto de 2026 el sorteo ordinario de domingo.
Resultados del sorteo de este 09 de agosto:
Primer Premio: 8311
Letras: ABBB
Serie: 12
Folio: 13
Segundo Premio: 9229
Tercer Premio: 8472
El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los domingos.
Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.
Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.
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