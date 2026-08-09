Muere un participante durante Carrera Caminata a Todo Pulmón del Minsa

Un participante de la Carrera Caminata a Todo Pulmón, realizada hoy en la Cinta Costera 3, falleció luego de presentar una alteración en su estado de salud asociada a una diabetes descompensada, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con la entidad, el participante recibió atención inmediata por parte del personal de salud del Minsa que se encontraba participando en la actividad, así como de los paramédicos de las ambulancias dispuestas para atender cualquier emergencia durante el evento.

Tras recibir los primeros auxilios y ser estabilizado, el hombre fue trasladado con signos vitales al Hospital Santo Tomás para recibir atención médica.

Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento en el centro hospitalario.

El Minsa informó que lamenta profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del participante.

La Carrera Caminata a Todo Pulmón se desarrolló este domingo 9 de agosto en la Cinta Costera 3 como parte de las actividades promovidas para incentivar estilos de vida saludables y la actividad física.