PANAMAX 2026: Más de 1,700 agentes realizan simulaciones en defensa del Canal de Panamá

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El Canal de Panamá, considerado una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, sigue siendo el escenario de las maniobras del Ejercicio Multinacional PANAMAX 2026, que este domingo reunió a más de 1,700 participantes de distintos países en entrenamientos simultáneos de asalto aéreo, marítimo y terrestre.
El objetivo principal: fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas que pudieran comprometer la seguridad de esta vía interoceánica y, con ello, el comercio mundial.
Durante las jornadas, cerca de 45 unidades de Argentina, México, República Dominicana, Panamá y Estados Unidos participaron en simulaciones de recuperación de espacios estratégicos, enfrentando al BML, un adversario ficticio diseñado para poner a prueba las tácticas de las fuerzas en escenarios realistas.
El comisionado Luis Rodríguez, de la Aeronaval panameña, explicó que estas acciones permiten a las unidades practicar procedimientos operativos en condiciones similares a las que enfrentarían en un conflicto real, además de fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas internacionales.
Una de las principales novedades de esta edición es que, a diferencia de años anteriores, las maniobras no se limitaron a ejercicios de mesa o simulaciones virtuales.
En 2026, los entrenamientos se ejecutaron directamente sobre el terreno, lo que representa un salto cualitativo en la preparación de las unidades.
Para Panamá, esta modalidad ofrece la oportunidad de estandarizar procedimientos, intercambiar experiencias y consolidar el trabajo conjunto entre los estamentos de seguridad del Estado y las fuerzas extranjeras.
El ejercicio PANAMAX, que se realiza anualmente bajo la coordinación del Comando Sur de Estados Unidos y con la participación de países aliados, contempla entrenamientos especializados en los diferentes componentes de la defensa: aéreo, marítimo, terrestre y de fuerzas especiales.
Según Rodríguez, estas capacidades son esenciales para enfrentar la evolución constante de las amenazas, tanto simétricas como asimétricas, que podrían afectar al Canal de Panamá. “La seguridad de esta ruta no solo es vital para Panamá, sino para el comercio global”, subrayó.
La importancia de PANAMAX radica en que el Canal de Panamá moviliza alrededor del 6% del comercio marítimo mundial, convirtiéndose en un punto crítico para la economía internacional.
Por ello, garantizar su protección frente a posibles ataques o intentos de sabotaje es una prioridad compartida por los países participantes.
Las maniobras de este año incluyeron operaciones conjuntas de desembarco, control de áreas estratégicas y neutralización de amenazas, todas diseñadas para poner a prueba la coordinación multinacional.
Además de los entrenamientos tácticos, PANAMAX 2026 también busca fortalecer la confianza entre las naciones y promover el intercambio de conocimientos en materia de seguridad y defensa.
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