Irán exige cinco condiciones a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz

Irán endureció su postura frente a Estados Unidos y condicionó la reapertura del estrecho de Ormuz al cumplimiento de cinco exigencias, en medio del creciente conflicto entre ambos países y del estancamiento de las negociaciones.

Según informó Infobae, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Baqer Zolqadr, aseguró que el paso marítimo no volverá a abrirse mientras Washington no modifique sus políticas hacia Teherán.

“Hasta que Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Ormuz no se abrirá” señaló en un texto citado por el medio.

Entre las principales demandas se encuentra el fin de las acciones militares contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak. Teherán también reclama el levantamiento del bloqueo naval y el retiro de las fuerzas militares estadounidenses de las zonas próximas a su territorio.

La lista incluye además el pago de compensaciones por los daños ocasionados durante los conflictos, el levantamiento de las sanciones impuestas contra Irán y la liberación de los activos iraníes que permanecen congelados.

De acuerdo con Infobae, el sector vinculado con la Guardia Revolucionaria iraní se ha mostrado contrario a la estrategia de diálogo que han mantenido funcionarios como el canciller Abbas Araghchi y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Con las negociaciones nuevamente en riesgo, la respuesta de Washington al ultimátum iraní podría determinar si ambos países retoman el diálogo o avanzan hacia una nueva escalada del conflicto.

Mientras el vicepresidente J. D. Vance ha defendido mantener abierta la vía diplomática, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, representan una postura más favorable a aumentar la presión militar sobre Teherán, según Infobae.