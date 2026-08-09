De Panamá para Europa: Josué Vergara debuta con gol en club de Bélgica

El delantero panameño Josué “Yayita” Vergara tuvo un estreno soñado en la primera división de Bélgica: fue titular, marcó un gol y participó durante 80 minutos en la victoria 2-0 del KAA Gent sobre el KV Mechelen.

Vergara abrió el marcador al minuto 45, justo antes del descanso, para poner al Gent en ventaja y celebrar de la mejor manera su debut en la Jupiler Pro League, máxima categoría del fútbol belga.

El atacante panameño salió como titular y permaneció en el terreno de juego durante 80 minutos, en un partido en el que su equipo terminó imponiéndose por 2-0.

El encuentro correspondió a la primera jornada de la temporada 2026-2027 de la liga belga. El propio KAA Gent había anunciado que iniciaría su campaña como local frente al KV Mechelen el 9 de agosto.

Para Vergara, de 18 años, el partido representa un nuevo capítulo en su carrera internacional. El delantero llegó al KAA Gent en junio procedente del FK Auda de Letonia, después de haber destacado en esa competición.

El club belga informó entonces que el atacante había marcado 13 goles y aportado tres asistencias en 17 partidos con el Auda. Gent apostó por el joven panameño con un contrato por cinco temporadas.

Ahora, en su primera aparición oficial con el Gent, volvió a dejar su sello con un gol y ayudó a su nuevo equipo a comenzar la temporada con tres puntos.