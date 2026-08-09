Messi ya se encuentra en Argentina para despedir a su padre

La selección Argentina por medio de un mensaje compartido en redes sociales, expresó sus condolencias a Messi tras conocerse la noticia. “Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo” , escribieron.

Según dio a conocer el medio Infobae, posterior a su llegada, el futbolista se trasladó para reunirse con su familia y luego asitir al cementerio Parque El Padro, donde se realizará la ceremonia de manera privada.

El capitán de la selección de Argentina llegó al Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” , procedente de Estados Unidos, acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi regresó la noche del sábado 8 de agosto a Rosario, Argentina, para despedir a su padre Jorge Messi, quién falleció durante la madrugada de ese mismo día a los 68 años.

Una figura clave en su camino al fútbol

En distintas entrevistas, el astro argentino ha contado cómo su padre estuvo presente durante su formación y los esfuerzos que realizó para acompañarlo cuando todavía era un niño con el sueño de convertirse en futbolista profesional.

Según dio a conocer Infobae, en una reciente entrevista con Zinedine Zidane, Messi recordó el esfuerzo de su padre y contó que Jorge se levantaba de madrugada para trabajar y sostener a la familia. Para el futbolista, esos sacrificios fueron parte fundamental del camino que le permitió desarrollar su carrera.

Jorge además fue durante años el representante y partició en desiciones importantes de su carrera, acompañándolo en sus primeros pasos hasta convertirse en una de las figuras principales del fútbol mundial.

Homenaje en el fútbol

La noticia del fallecimiento de Jorge Messi también generó muestras de solidaridad dentro del mundo del fútbol. La selección argentina, de la que Lionel es capitán, expresó públicamente su acompañamiento a la familia.

En Estados Unidos, el Inter Miami también rindió homenaje a Jorge antes de su partido. Rodrigo De Paul, compañero de Messi en la selección argentina y en el club estadounidense, dedicó uno de sus goles a su amigo mostrando una camiseta con el número 10.

Mientras Messi se encuentra en Rosario junto a su familia, el recuerdo de Jorge Messi queda ligado a los primeros años de una historia que comenzó en esa ciudad y que llevó a su hijo a convertirse en uno de los futbolistas más reconocidos de todos los tiempos.