Mulino felicita a los abogados en su día y pide ‘auxilio a la justicia’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aprovechó este domingo 9 de agosto, Día del Abogado, para enviar un mensaje a los profesionales del derecho y destacar la importancia de la ética y su papel dentro del sistema de justicia panameño. “Saludo a todos los colegas abogados en nuestro día. Que la ética y el auxilio a la justicia nos distingan”, expresó el mandatario, quien es abogado de profesión. El breve mensaje de Mulino ocurre en un momento en que el funcionamiento de la justicia ha sido uno de los asuntos sobre los que el presidente ha expresado fuertes cuestionamientos, particularmente frente a las decisiones de jueces que, a su juicio, terminan favoreciendo a personas vinculadas con actividades delictivas. En diciembre de 2025, el mandatario pidió mayor firmeza en la aplicación de las leyes y cuestionó que personas aprehendidas por los estamentos de seguridad regresaran a las calles. “De poco valen más de 60 mil aprehensiones en un año si al final los liberan. El garantismo debe ser para las víctimas, no para los asesinos, los narcos ni las pandillas”, afirmó entonces.

Exigencias

En diciembre de 2025, el mandatario pidió mayor firmeza en la aplicación de las leyes y cuestionó que personas aprehendidas por los estamentos de seguridad regresaran a las calles. “De poco valen más de 60 mil aprehensiones en un año si al final los liberan. El garantismo debe ser para las víctimas, no para los asesinos, los narcos ni las pandillas”, afirmó entonces. Dos meses después, en febrero de 2026, Mulino volvió a cuestionar lo que calificó como una excesiva “flexibilidad” del sistema de justicia. El presidente sostuvo que, pese a los operativos y capturas realizadas por los estamentos de seguridad, algunos detenidos recuperaban su libertad en pocos días y posteriormente podían volver a delinquir. Sus críticas también han generado debate sobre el papel de los jueces de garantías. En diciembre pasado, exmagistrados respondieron a los cuestionamientos del mandatario y recordaron que la función de estos jueces no es condenar ni investigar, sino garantizar que los procesos se desarrollen conforme a la ley y proteger los derechos constitucionales.

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