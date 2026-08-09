APEDE creará un observatorio para ‘fiscalizar’ la justicia en Panamá

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) anunció la construcción de un Observatorio de Transparencia Judicial, una iniciativa con la que busca contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia panameño mediante el seguimiento de aspectos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia institucional.

El proyecto forma parte de la hoja de ruta que desarrolla el gremio empresarial durante este período, bajo el lema “Conecta, Evoluciona e Incide”, y responde a su planteamiento de que el sector privado también debe participar activamente en la discusión de los principales asuntos nacionales.

De acuerdo con el presidente de APEDE, Alberto López Tom, el observatorio no pretende cuestionar el funcionamiento de las instituciones judiciales, sino aportar a su fortalecimiento a través de mecanismos que permitan promover una administración de justicia más transparente e independiente.

La iniciativa se enmarca en la preocupación del gremio por la institucionalidad del país. APEDE considera que la confianza en las instituciones y la seguridad jurídica son elementos necesarios para generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo económico.

El observatorio será uno de los mecanismos mediante los cuales la organización busca pasar del análisis y el debate a la generación de propuestas.

Para APEDE, la participación del sector privado debe incluir el diálogo con las instituciones públicas, la academia y la sociedad civil para abordar problemas nacionales y plantear soluciones sostenibles.

López Tom también destacó que el compromiso con la transparencia debe comenzar dentro de las propias organizaciones. En ese sentido, APEDE plantea continuar fortaleciendo sus mecanismos de gobierno corporativo, rendición de cuentas y participación de sus miembros.

El gremio empresarial vincula además el fortalecimiento institucional con la necesidad de generar un desarrollo económico más equilibrado en el país.

Entre sus planteamientos se encuentra promover inversiones y oportunidades en las provincias, aprovechando su potencial productivo, turístico y logístico.

La organización considera que el aprovechamiento de las ventajas competitivas de Panamá requiere instituciones capaces de ofrecer estabilidad y confianza a largo plazo.

En este escenario, sostiene que la responsabilidad de fortalecer la institucionalidad debe ser compartida entre el Estado, las empresas, los gremios, las universidades y la ciudadanía.