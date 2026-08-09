Detienen provisionalmente a estudiante que portaba un arma en el Instituto José Dolores Moscote

El estudiantes que fue sorprendido con un arma de fuego dentro de un salón de clase del Instituto José Dolores Moscote, el pasado 6 de agosto, fue detenido provisionalmente, así lo informó la Procuraduría General de la Nación de Panamá, a través de la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes. Las autoridades competentes continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso y garantizar el cumplimiento de la ley en materia de responsabilidad penal para adolescentes.

El caso esta relacionado a un estudiante de décimo grado del Bachillerato en Turismo del Instituto José Dolores Moscote. El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina realizada en las aulas del turno matutino, lo que activó los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones. Tras el incidente, la dirección del colegio suspendió las clases tanto en la jornada matutina como en la vespertina, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. Al lugar acudieron unidades de la Policía de la Niñez y la Adolescencia, así como del Grupo Lince, para atender la situación.