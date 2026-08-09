Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Así fue la participación de Panamá tras cosechar 24 medallas

Panamá cerró su participación en los XXV juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una de sus mejores actuaciones en la historia de esta competencia, al conquistar un total de 24 medallas: ocho de oro, ocho de plata y ocho de bronce. Una de las actuaciones más sobresalientes fue la de Gianna Woodruff, quien conquistó el oro en los 400 metros con vallas y estableció un nuevo récord de los Juegos al registrar 53.98 segundos. La panameña se convirtió además en la primera mujer en bajar de los 54 segundos en la historia de esta prueba en la competencia regional.

En el atletismo también destacó Diddier Rodríguez, ganador de la medalla de oro en los 3,000 metros con obstáculos. El corredor registró 8:38.81 minutos, mejoró su marca personal y estableció un nuevo récord nacional. La gimnasia artística aportó dos preseas doradas de la mano de Alyiah Lide De León, quien se impuso en las pruebas de viga de equilibrio y piso.

En los deportes electrónicos, Jhonnatan Mora consiguió otro oro para Panamá en eFootball, mientras que el gamer Raúl Cogley sumó una medalla de plata en Street Fighter 6.

El béisbol masculino también tuvo un cierre destacado al conquistar la medalla de oro frente a Nicaragua. El encuentro se definió en episodios extras, cuando Héctor Rayo conectó el imparable que impulsó la carrera del triunfo. El medallero panameño también recibió aportes en disciplinas como equitación, karate, judo, ajedrez y atletismo. Victoria Heurtematte consiguió la plata en salto individual de equitación, mientras Alberto Gálvez obtuvo el bronce en karate. En atletismo, Nathalee Aranda alcanzó el tercer lugar en salto largo con una marca de 6.47 metros.

El fútbol masculino Sub-21 también se hizo presente en el podio. Panamá empató 1-1 ante Colombia y consiguió el bronce después de imponerse 3-2 en la tanda de penales, con una actuación decisiva del portero Ian Flores, quien detuvo tres lanzamientos consecutivos. En otras disciplinas, el equipo masculino de sóftbol terminó en la cuarta posición, mientras que las representaciones de esgrima, pentatlón moderno, vela y tiro deportivo también completaron su participación en la justa. Un nuevo registro para Panamá El Comité Olímpico de Panamá dio a conocer que resultado colocó al país en el octavo puesto del medallero general, por detrás de Guatemala.