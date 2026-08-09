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Último adiós: Lionel Messi despide a su padre en Rosario

Lionel Messi llega a la ceremonia para despedir a su padre.
Lionel Messi llega a la ceremonia para despedir a su padre. @ESPNFC
Por
Deborah Peña
  • 09/08/2026 12:51
En una ceremonia íntima, en el cementerio privado El Prado, de la localidad de Pérez, próxima a Rosario, ya se observó la llegada del astro argentino junto con su esposa

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Familiares, amigos y allegados se reunieron este domingo 9 de agosto para despedir a Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi, quién falleció durante la madrugada del sábado 8 de agosto.

En una ceremonia íntima, en el cementerio privado El Prado, de la localidad de Pérez, próxima a Rosario, ya se observó la llegada del astro argentino junto con su esposa, Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi llegó a despedir a su padre Jorge Messi, fallecido a los 68 años, en el cementerio privado El Prado, ubicado en las afueras de la ciudad argentina de Rosario.
Lionel Messi llegó a despedir a su padre Jorge Messi, fallecido a los 68 años, en el cementerio privado El Prado, ubicado en las afueras de la ciudad argentina de Rosario. STR / EFE
Antonela Roccuzzo junto con un familiar
Antonela Roccuzzo junto con un familiar LUIS ROBAYO / AFP
Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y familiares.
Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y familiares. LUIS ROBAYO / AFP
Fanático llevando un ramo de flores frente al cementerio privado El Prado este domingo en Rosario (Argentina). Donde Lionel Messi y su familia despidieron a su padre Jorge Messi.
Fanático llevando un ramo de flores frente al cementerio privado El Prado este domingo en Rosario (Argentina). Donde Lionel Messi y su familia despidieron a su padre Jorge Messi. STR / EFE

En distintas entrevistas, el astro argentino ha contado cómo su padre estuvo presente durante su formación y los esfuerzos que realizó para acompañarlo cuando todavía era un niño con el sueño de convertirse en futbolista profesional.

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