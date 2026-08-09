Último adiós: Lionel Messi despide a su padre en Rosario

Familiares, amigos y allegados se reunieron este domingo 9 de agosto para despedir a Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi, quién falleció durante la madrugada del sábado 8 de agosto.

En una ceremonia íntima, en el cementerio privado El Prado, de la localidad de Pérez, próxima a Rosario, ya se observó la llegada del astro argentino junto con su esposa, Antonela Roccuzzo.