Último adiós: Lionel Messi despide a su padre en Rosario

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Familiares, amigos y allegados se reunieron este domingo 9 de agosto para despedir a Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi, quién falleció durante la madrugada del sábado 8 de agosto.
En una ceremonia íntima, en el cementerio privado El Prado, de la localidad de Pérez, próxima a Rosario, ya se observó la llegada del astro argentino junto con su esposa, Antonela Roccuzzo.
En distintas entrevistas, el astro argentino ha contado cómo su padre estuvo presente durante su formación y los esfuerzos que realizó para acompañarlo cuando todavía era un niño con el sueño de convertirse en futbolista profesional.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...