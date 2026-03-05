Cierres parciales en la vía Panamericana desde el 5 de marzo: horarios y tramos afectados

Los conductores que transitan por la vía Panamericana deberán tomar precauciones durante las próximas semanas.

El Ministerio de Obras Públicas anunció un cierre parcial temporal en esta importante vía como parte del proyecto de ampliación del corredor de las playas.

Las labores se desarrollarán desde este jueves 5 de marzo hasta este 4 de abril de 2026.

¿Dónde serán los trabajos en la Vía Panamericana?

Según el comunicado oficial del MOP, la intervención se realizará en el tramo comprendido entre El Nazareno–El Espino y Sajalices, después del autódromo, aproximadamente del kilómetro 0 al kilómetro 19.

Estos trabajos forman parte del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas, tramo CPA El Espino – Sajalices y Variante Campana”, una de las obras viales destinadas a mejorar la movilidad hacia el interior del país.

Horario de los cierres parciales

Las labores se ejecutarán de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Durante ese tiempo se realizará exploración geotécnica, un proceso técnico que permitirá evaluar las condiciones del pavimento tanto en la superficie de rodadura como en los hombros de la vía, en ambos sentidos de circulación.

Cómo funcionará el tráfico durante las obras

El MOP informó que no habrá cierre total de la vía.

Para mantener la circulación, se habilitará un carril por cada sentido, mientras duren las labores.

Además, el área contará con:

- Señalización preventiva

- Elementos de canalización del tráfico

- Personal de seguridad vial en sitio

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de conductores y trabajadores durante las intervenciones.

Recomendaciones a los conductores

Las autoridades pidieron a los usuarios de la vía reducir la velocidad y respetar la señalización colocada en el área de trabajo, ya que el cierre será parcial y de corta duración, con intervenciones que podrían extenderse hasta un máximo aproximado de 45 minutos por tramo.

El Ministerio de Obras Públicas agradeció la comprensión de los ciudadanos y ofreció disculpas por los inconvenientes que puedan generarse mientras avanzan los trabajos de ampliación.

Este proyecto forma parte de las obras que buscan mejorar la conectividad hacia las playas y provincias del interior, una ruta que suele registrar alto tráfico especialmente durante fines de semana y temporadas vacacionales.