Más de $105 millones en proyectos viales se licitarán entre enero y febrero

Para el primer bimestre del 2026, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene programada la licitación de siete proyectos que suman una inversión de $105.9 millones.

El paquete de obras incluye la rehabilitación de la vía Aguadulce–Playa El Salado (con ciclovía), calles de Natá, Olá y La Pintada, y la carretera Penonomé–Santa Ana.

Rehabilitación de la ruta Santiago–Soná, así como de la ampliación de la Avenida José Agustín Arango (entrada Cerro Azul–Pacora) y la rehabilitación de la vía Portobelo–Cuango.

También se encuentra el suministro de puentes modulares para diversas regiones.

Además de las nuevas licitaciones, se contempla una inversión de $195 millones para el rescate de obras como la rehabilitación de la Avenida Omar Torrijos–Centenario. Implementación de carriles exclusivos para MiBus en la Vía España. Plan “Tapahuecos”: 16 programas con una inversión de $48 millones para intervenir puntos críticos en 15 distritos del país.

Uno de los pilares de la gestión será la Carretera Panamericana Oeste (CPO) bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). Con un valor de referencia de $310 millones, este proyecto rehabilitará 192 kilómetros desde Loma Campana hasta Santiago, beneficiando a más de 282,000 residentes.

Por otro lado, el ministro José Luis Andrade informó que en marzo de 2026 iniciará la ejecución de la Ampliación del Corredor de las Playas (Tramo El Espino–Sajalices), que pasará de cuatro a seis carriles e incluirá la construcción de un viaducto.

“El objetivo es que, para marzo de 2026, la mayoría de las obras se encuentren en ejecución”, puntualizó el ministro Andrade, subrayando que incluso se trabaja en áreas de difícil acceso como la Comarca Ngäbe-Buglé, donde se proyecta la construcción de 100 puentes zarzos para mejorar la seguridad de las comunidades rurales.

Todo este listado de obras forman parte del plan de inversión pública que el MOP realizará en 2026 con un presupuesto superior a los $1,220 millones destinados a 35 proyectos viales a nivel nacional.

Los trabajos de infraestructura busca, según la entidad, no solo modernizar la conectividad del país, sino también reactivar la economía mediante la generación de 10,000 empleos directos y 30,000 indirectos.