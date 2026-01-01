Más de $105 millones en proyectos viales se licitarán entre enero y febrero

Durante el 2025, la entidad ejecutó 22 proyectos adjudicados para la modernización vial y la conectividad territorial.Se mantuvo en fase de evaluación el tramo El Espino–Sajalices y Variante de Campana, obra que contempla la ampliación de cuatro a seis carriles y la construcción de un viaducto.Se avanzó en el proceso de revisión del proyecto para la Carretera Panamericana Oeste (CPO), que abarca 192 kilómetros desde Loma Campana hasta Santiago de Veraguas, con una inversión estimada de $310 millones.En la Comarca Ngäbe-Buglé se evaluaron 38 estructuras como parte de un plan para construir 100 puentes zarzos, con el fin de iniciar obras en 2026.Para finales de 2025, el MOP previó la licitación de dos proyectos específicos por un monto de $34 millones, como la rehabilitación y mantenimiento de la vía Cañas–Bejuco Rovira en Chiriquí y el mantenimiento de la Cinta Costera (etapas I, II y III), el Mirador del Pacífico y la Calzada de Amador.