IDAAN anuncia cortes de agua: revisa si tu comunidad estará afectada del 18 al 24 de mayo

Miles de residentes en Chiriquí, Darién y Panamá Oeste deberán prepararse para posibles interrupciones o bajas presiones en el suministro de agua potable. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras entre el 18 y el 24 de mayo.

La entidad explicó que estas labores buscan optimizar el servicio y mejorar el funcionamiento de las instalaciones, por lo que algunas comunidades podrían experimentar suspensión temporal o disminución en la presión del agua durante los horarios establecidos.

Las afectaciones abarcan distintos sectores de Chiriquí, Darién y Panamá Oeste, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar medidas preventivas, como almacenar agua para actividades esenciales en el hogar.

Zonas afectadas en Chiriquí

El cronograma divulgado establece varias intervenciones durante la semana:

Dolega

Lunes 18 de mayo | 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sectores: Dolega cabecera, Dolega parte alta y cementerio.

Santa Marta

Lunes 18 de mayo | 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Sectores: Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella, Sioguí y Santa Marta cabecera.

Divalá

Martes 19 de mayo | 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sectores: Divalá, Nuevo México, San Antonio, El Orégano, Vista Hermosa, El Matadero, Margarita y Santa Ana.

Barú - Paso Canoa

Miércoles 20 de mayo | 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sectores: Paso Canoa Arriba.

Los Algarrobos

Miércoles 20 de mayo | 5:00 a.m. a 3:00 p.m.

Sectores: Parte alta de David, Las Lomas, David cabecera y línea de 18 pulgadas.

San Bartolo

Miércoles 20 de mayo | 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Sectores: Puerto Armuelles cabecera, San Vicente, El Porvenir, Río Mar, Bella Vista, Las Palmas, Corazón de Jesús, San José y barriada El Carmen.

Chiriquí

Miércoles 20 de mayo | 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Sectores: Chiriquí cabecera, Las Lajitas, Bella Vista, área del cementerio, calle debajo de Chiriquí y Betania.

Darién también tendrá afectaciones

En el caso de Villa Darién, los trabajos se realizarán:

Viernes 22 de mayo | 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las áreas afectadas comprenden toda la carretera desde Piedra Candela hasta Arimae.

Atención en Panamá Oeste

Los residentes abastecidos por la planta de Laguna Alta también deberán prepararse:

Viernes 22 de mayo | 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Las comunidades afectadas serán:

Nuevo Chorrillo

Nuevo Emperador

Brisas del Golf

El Arado (Río Congo)

Recomendaciones ante los trabajos programados

El IDAAN recomienda a los usuarios almacenar agua únicamente para uso necesario, mantener recipientes limpios y hacer un uso racional mientras se desarrollan los trabajos de mantenimiento.