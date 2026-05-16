IDAAN anuncia cortes de agua: revisa si tu comunidad estará afectada del 18 al 24 de mayo

Miles de residentes en Chiriquí, Darién y Panamá Oeste deberán prepararse para posibles interrupciones o bajas presiones en el suministro de agua potable. El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)</a></b> informó sobre trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras entre el 18 y el 24 de mayo.La entidad explicó que estas labores buscan optimizar el servicio y mejorar el funcionamiento de las instalaciones, por lo que algunas comunidades podrían experimentar suspensión temporal o disminución en la presión del agua durante los horarios establecidos.Las afectaciones abarcan distintos sectores de Chiriquí, Darién y Panamá Oeste, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar medidas preventivas, como almacenar agua para actividades esenciales en el hogar.<b>Zonas afectadas en Chiriquí</b>El cronograma divulgado establece varias intervenciones durante la semana:<b>Dolega</b>Lunes 18 de mayo | 9:00 a.m. a 1:00 p.m.Sectores: Dolega cabecera, Dolega parte alta y cementerio.<b>Santa Marta</b>Lunes 18 de mayo | 8:00 a.m. a 11:00 a.m.Sectores: Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella, Sioguí y Santa Marta cabecera.<b>Divalá</b>Martes 19 de mayo | 6:00 p.m. a 8:00 p.m.Sectores: Divalá, Nuevo México, San Antonio, El Orégano, Vista Hermosa, El Matadero, Margarita y Santa Ana.<b>Barú - Paso Canoa</b>Miércoles 20 de mayo | 6:00 p.m. a 8:00 p.m.Sectores: Paso Canoa Arriba.<b>Los Algarrobos</b>Miércoles 20 de mayo | 5:00 a.m. a 3:00 p.m.Sectores: Parte alta de David, Las Lomas, David cabecera y línea de 18 pulgadas.<b>San Bartolo</b>Miércoles 20 de mayo | 8:00 a.m. a 12:00 p.m.Sectores: Puerto Armuelles cabecera, San Vicente, El Porvenir, Río Mar, Bella Vista, Las Palmas, Corazón de Jesús, San José y barriada El Carmen.<b>Chiriquí</b>Miércoles 20 de mayo | 9:00 a.m. a 12:00 p.m.Sectores: Chiriquí cabecera, Las Lajitas, Bella Vista, área del cementerio, calle debajo de Chiriquí y Betania.<b>Darién también tendrá afectaciones</b>En el caso de Villa Darién, los trabajos se realizarán:Viernes 22 de mayo | 7:00 a.m. a 4:00 p.m.Las áreas afectadas comprenden toda la carretera desde Piedra Candela hasta Arimae.<b>Atención en Panamá Oeste</b>Los residentes abastecidos por la planta de Laguna Alta también deberán prepararse:Viernes 22 de mayo | 8:00 a.m. a 2:00 p.m.<b>Las comunidades afectadas serán:</b>Nuevo ChorrilloNuevo EmperadorBrisas del GolfEl Arado (Río Congo)<b>Recomendaciones ante los trabajos programados</b>El IDAAN recomienda a los usuarios almacenar agua únicamente para uso necesario, mantener recipientes limpios y hacer un uso racional mientras se desarrollan los trabajos de mantenimiento.