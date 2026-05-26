Austria se suma a la lista de los 40 países adheridos al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

Uno de los anuncios recientes más relevantes fue el de Suiza, que el pasado 13 de mayo confirmó desde Berna su decisión de adherirse al tratado a través del Consejo Federal suizo.La decisión se produjo en medio de las preocupaciones internacionales sobre la seguridad de las rutas marítimas globales tras las tensiones registradas en el estrecho de Ormuz.El vicecanciller Carlos Hoyos destacó que estas adhesiones reflejan tanto la importancia del tratado como el contexto internacional actual.'Es un reconocimiento a lo relevante que resulta mantener segura la vía marítima y proteger la libre navegación en rutas críticas para el comercio mundial', afirmó.Portugal también manifestó el pasado 8 de mayo su intención de incorporarse al protocolo, consolidando así el interés europeo por respaldar la neutralidad permanente del Canal de Panamá.