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Austria se suma a la lista de los 40 países adheridos al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

El Canal de Panamá continúa sumando respaldo internacional a su régimen de neutralidad permanente.
El Canal de Panamá continúa sumando respaldo internacional a su régimen de neutralidad permanente. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Austria se suma a la lista de los 40 países adheridos al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Austria se suma a la lista de los 40 países adheridos al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá
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Austria se suma a la lista de los 40 países adheridos al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Austria se suma a la lista de los 40 países adheridos al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá
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Austria se suma a la lista de los 40 países adheridos al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
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Darine Waked
  • 27/05/2026 00:00
El tramo acuático añade apoyo europeo en medio de tensiones marítimas globales y una creciente defensa diplomática de la libre navegación

Austria se convirtió en el país más reciente en adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, una decisión que refuerza el respaldo internacional al régimen jurídico que protege la ruta interoceánica y garantiza su operación abierta y segura para el comercio marítimo mundial.

La adhesión llega en un contexto de creciente importancia estratégica para el Canal de Panamá, marcado por conflictos internacionales, tensiones geopolíticas y disputas comerciales que han elevado el valor de las rutas logísticas seguras y confiables.

En las últimas semanas, Panamá intensificó sus gestiones diplomáticas para sumar nuevos Estados al protocolo. Para el Gobierno panameño, cada nueva adhesión representa un apoyo político y jurídico a la neutralidad permanente de la vía y al papel del país como garante del tránsito marítimo internacional.

Austria se suma así a recientes acercamientos diplomáticos impulsados por Panamá con países europeos como Suiza y Portugal, que también manifestaron durante mayo de 2026 su intención de adherirse al tratado.

Una estrategia diplomática para fortalecer el Canal

La Cancillería panameña ha defendido estas incorporaciones como parte de una estrategia enfocada en fortalecer el multilateralismo y ampliar el reconocimiento internacional sobre la importancia geopolítica del Canal.

Actualmente, más de 40 países respaldan oficialmente el protocolo de neutralidad, mientras Panamá mantiene conversaciones con otras naciones de Europa, Asia, África y Oceanía para ampliar todavía más la lista de adherentes.

Entre los países que aún no forman parte del protocolo figuran China, India, Japón, Brasil, Canadá, México, Sudáfrica, Turquía, Arabia Saudita, Australia y Nueva Zelanda.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, calificó la adhesión de nuevos países como una “excelente noticia” para Panamá y para la Autoridad del Canal de Panamá.

“El respaldo fortalece el trabajo diario que garantiza que la ruta marítima siga siendo segura, neutral y eficiente para el comercio internacional”, expresó el ministro en declaraciones a La Estrella de Panamá.

Icaza recordó además que el tratado tiene rango constitucional y está respaldado por la Ley Orgánica del Canal, estableciendo principios fundamentales para mantener la neutralidad de la vía interoceánica.

Qué establece el Tratado de Neutralidad

El Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal forma parte de los Tratados Torrijos-Carter firmados entre Panamá y Estados Unidos en 1977 y vigentes desde el 1 de octubre de 1979.

El acuerdo establece que el Canal debe permanecer permanentemente neutral y abierto al tránsito pacífico y seguro de embarcaciones de todas las naciones, tanto en tiempos de paz como de guerra.

Además, los países adheridos se comprometen a respetar y respaldar ese régimen internacional, garantizando que los buques bajo su bandera cumplan las disposiciones contempladas en el tratado.

A diferencia de la neutralidad aplicada a los Estados, la neutralidad de la vía marítima se enfoca en asegurar la continuidad del libre tránsito marítimo mundial y evitar que el Canal pueda verse afectado por conflictos armados internacionales.

Suiza y Portugal también avanzan

Uno de los anuncios recientes más relevantes fue el de Suiza, que el pasado 13 de mayo confirmó desde Berna su decisión de adherirse al tratado a través del Consejo Federal suizo.

La decisión se produjo en medio de las preocupaciones internacionales sobre la seguridad de las rutas marítimas globales tras las tensiones registradas en el estrecho de Ormuz.

El vicecanciller Carlos Hoyos destacó que estas adhesiones reflejan tanto la importancia del tratado como el contexto internacional actual.

“Es un reconocimiento a lo relevante que resulta mantener segura la vía marítima y proteger la libre navegación en rutas críticas para el comercio mundial”, afirmó.

Portugal también manifestó el pasado 8 de mayo su intención de incorporarse al protocolo, consolidando así el interés europeo por respaldar la neutralidad permanente del Canal de Panamá.

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