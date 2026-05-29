Portugal respalda la neutralidad del Canal de Panamá con su adhesión al tratado, destaca la Cancillería

La decisión de Portugal de adherirse al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá representa un importante respaldo internacional a la vía interoceánica y a los principios que garantizan su operación abierta, segura y al servicio del comercio mundial.

Así lo expresó el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, en una carta enviada este 29 de mayo de 2026 a su homólogo portugués, Paulo Rangel, en la que agradeció formalmente la decisión adoptada por el Gobierno de Portugal.

En la misiva, el Gobierno panameño calificó la adhesión portuguesa como una “histórica decisión” y una muestra de confianza en el papel que desempeña el Canal de Panamá dentro del sistema marítimo internacional.

Según Martínez-Acha, la incorporación de Portugal al tratado constituye una manifestación de respaldo al Canal como una vía interoceánica fundamental para el comercio mundial, la cooperación pacífica entre los Estados y la estabilidad de las rutas marítimas internacionales.

La carta señala además que la decisión portuguesa reafirma principios esenciales del derecho internacional, entre ellos la libertad de navegación y la neutralidad permanente del Canal, elementos considerados clave para garantizar que la ruta continúe abierta y segura para todas las naciones.

“El Gobierno de la República de Panamá expresa su más profundo agradecimiento al Gobierno de la República Portuguesa por la histórica decisión de adherirse al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá”, indica el documento.

La Cancillería panameña subrayó que la adhesión de Portugal adquiere una importancia especial en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, incertidumbre económica y desafíos para las cadenas globales de suministro.

De acuerdo con Panamá, la decisión portuguesa trasciende el ámbito bilateral y envía una señal de apoyo al sistema marítimo internacional, al comercio global y al respeto del orden jurídico internacional.

“El compromiso colectivo de las naciones con la estabilidad del sistema marítimo internacional, la seguridad del comercio global y el respeto al orden jurídico internacional” es uno de los principales mensajes que, según la carta, transmite la adhesión de Portugal.

Para el Gobierno panameño, la decisión también representa un respaldo a la visión histórica que dio origen al régimen de neutralidad del Canal y una contribución concreta al fortalecimiento de la industria marítima mundial.

La adhesión portuguesa refuerza, además, los principios de convivencia pacífica y cooperación entre los Estados que sustentan el tratado, uno de los pilares jurídicos que garantiza el funcionamiento de la ruta acuática bajo un régimen de neutralidad permanente.

En su comunicación oficial, Martínez-Acha destacó que Panamá acompañará con satisfacción el proceso diplomático correspondiente y expresó la convicción de que este paso fortalecerá los históricos lazos de amistad, respeto y cooperación entre ambos países.