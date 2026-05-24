Icaza: ‘Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá gana más apoyo internacional’

El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, calificó como una “excelente noticia” la adhesión de más países al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, destacando que este respaldo fortalece tanto al país como a la Autoridad del Canal. Icaza subrayó que el tratado, con rango constitucional y sustentado en la Ley Orgánica del Canal, establece principios fundamentales, entre ellos la obligación de mantener la neutralidad de la vía interoceánica. “Esto representa un apoyo y un espaldarazo a lo que son las operaciones del Canal de Panamá... para mí, para todos los canaleros, la junta directiva y la administración, es un reconocimiento al trabajo diario que garantiza que la ruta sea segura, neutra y rentable, en beneficio de los panameños y de la comunidad internacional”, afirmó el ministro a La Estrella de Panamá.

Inclusión

Suiza fue el país que más recientemente anunció su compromiso de adherirse al tratado, el pasado 13 de mayo, a través del Consejo Federal de Suiza, quien aprobó el respaldo a la libertad de navegación y al derecho internacional. La decisión fue confirmada desde la ciudad de Berna en medio de la importancia de la ruta marítima tras el bloqueo del estrecho de Ormuz. Con esta adhesión, Suiza se suma a los 40 países que reconocen y respaldan la neutralidad permanente del Canal de Panamá, garantizando un tránsito marítimo abierto y seguro para todas las naciones en cualquier circunstancia. La República de Panamá y Suiza mantienen en la actualidad relaciones bilaterales calificadas como “excelentes” por ambos gobiernos. “Esto ha sido una grata noticia porque se ha hecho un trabajo diplomático tanto con el presidente [José Raúl Mulino] como con el canciller [Javier Martínez-Acha], así como con Brasil, que todavía tiene pendiente continuar su proceso interno”, señaló el vicecanciller Carlos Hoyos. Añadió que “esto no solo es un reconocimiento a la importancia que tiene este Tratado de Neutralidad del Canal, sino también a la coyuntura actual y a lo relevante que es mantener segura la vía, siempre respetando el derecho en el mar y la libre navegación en las rutas críticas del comercio marítimo”. Por otro lado, el pasado 8 de mayo también se conoció que Portugal tiene el propósito de adherirse al Tratado de Neutralidad.

Qué dice el tratado