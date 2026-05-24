Icaza: ‘Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá gana más apoyo internacional’

<b><a href="/tag/-/meta/jose-ramon-icaza-clement">El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza</a></b>, calificó como una<b> 'excelente noticia'</b> la adhesión de más países al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, destacando que este respaldo fortalece tanto al país como a la Autoridad del Canal.Icaza subrayó que el tratado, con rango constitucional y sustentado en la Ley Orgánica del Canal, establece principios fundamentales, entre ellos la obligación de mantener la neutralidad de la vía interoceánica.<i><b>'Esto representa un apoyo y un espaldarazo a lo que son las operaciones del Canal de Panamá... para mí, para todos los canaleros, la junta directiva y la administración, es un reconocimiento al trabajo diario que garantiza que la ruta sea segura, neutra y rentable, en beneficio de los panameños y de la comunidad internacional',</b></i> afirmó el ministro a La Estrella de Panamá.