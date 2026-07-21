Marc Anthony vuelve a ser papá: Myla se convierte en su octavo hijo

La familia de Marc Anthony y Nadia Ferreira creció con la llegada de Myla, la segunda hija de la pareja. La feliz noticia fue compartida por la modelo paraguaya a través de sus redes sociales, donde expresó la emoción que vive junto al cantante.

“Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”, escribió Ferreira en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una serie de tiernas fotografías familiares que muestran los primeros momentos de la recién nacida.

Las imágenes rápidamente despertaron miles de reacciones y mensajes de felicitación de seguidores, amigos y figuras del espectáculo, quienes celebraron la llegada de la nueva integrante de la familia.