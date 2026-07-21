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Farándula

Marc Anthony vuelve a ser papá: Myla se convierte en su octavo hijo

Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian el nacimiento de su hija Myla
Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian el nacimiento de su hija Myla @nadiaferreira
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/07/2026 14:05
Con emoción y ternura, Marc Anthony y Nadia Ferreira dieron la bienvenida a su segunda hija, Myla.

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La familia de Marc Anthony y Nadia Ferreira creció con la llegada de Myla, la segunda hija de la pareja. La feliz noticia fue compartida por la modelo paraguaya a través de sus redes sociales, donde expresó la emoción que vive junto al cantante.

Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”, escribió Ferreira en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una serie de tiernas fotografías familiares que muestran los primeros momentos de la recién nacida.

Las imágenes rápidamente despertaron miles de reacciones y mensajes de felicitación de seguidores, amigos y figuras del espectáculo, quienes celebraron la llegada de la nueva integrante de la familia.

La llegada de Myla marca un nuevo capítulo en la vida familiar de Marc Anthony y Nadia Ferreira, quienes celebran convertirse en padres por segunda ocasión como pareja.

Para el reconocido cantante de salsa, este nacimiento tiene un significado aún más especial, ya que la pequeña se convierte en su octava hija. Marc Anthony también es padre de seis hijos fruto de relaciones anteriores.

Desde su matrimonio, la pareja ha mantenido gran parte de su vida familiar alejada del ojo público, compartiendo únicamente algunos momentos especiales con sus seguidores. Ahora, con la llegada de Myla, ambos celebran una nueva etapa llena de ilusión y felicidad junto a su familia.

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