Incertidumbre económica y alza de combustibles hunden la confianza del consumidor en Panamá a 75 puntos

La incertidumbre económica y el alza en los costos de los combustibles hundieron el Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) a 75 puntos en el segundo trimestre de 2026.

La cifra, divulgada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en conjunto con The Marketing Group, confirma un desplome de 17 puntos en comparación con los 92 alcanzados en enero, dejando al indicador nacional completamente instalado en la franja de desconfianza.

El deterioro responde a un escenario donde el encarecimiento de los carburantes y los factores de inestabilidad, tanto internos como externos, han impactado de lleno en el bolsillo familiar.

De acuerdo con María Alejandra Cuéllar, gerenta general de The Marketing Group, este contexto ha empujado a los panameños a actuar con severa cautela sobre su presupuesto personal, restringiendo su capacidad de consumo y alejando sus perspectivas de ahorro a corto y mediano plazo.

El golpe más contundente lo recibió la expectativa sobre la marcha de la economía nacional para los próximos 12 meses, que se derrumbó 21 puntos para situarse en apenas 63 unidades.

En paralelo, la visión sobre la situación financiera del hogar retrocedió a 79 puntos —una baja de 17 unidades en seis meses—, lo que refleja que el presupuesto familiar ya resiente el impacto directo de la inflación y el costo de la vida.

Las metas de ahorro y la estabilidad en el mercado laboral tampoco ofrecen un panorama alentador. La probabilidad de reservar dinero durante el próximo año cayó a 70 puntos, mientras que la percepción sobre el desempleo se redujo a 87 unidades, regresando a números rojos.

Al consultar sobre la posibilidad real de obtener trabajo en los próximos seis meses, únicamente un 43% de los encuestados lo considera probable, frente a un 42% que lo ve difícil o francamente imposible y un 15% que no divisa un rumbo claro.

Esta caída simultánea en los cuatro ejes que componen el estudio augura un freno pronunciado en las decisiones de compra e inversión de la población para lo que resta del año.

El índice, aplicado en el país desde 2001 con el estándar metodológico de la Universidad de Michigan, mide la percepción pública balanceando las opiniones optimistas y pesimistas a partir de una escala neutra de 100 puntos.

El índice de confianza del consumidor es un indicador económico internacional que mide el grado de optimismo que los consumidores sienten sobre el estado general de la economía y sobre su situación financiera personal.

Que tan seguros se sienten los consumidores sobre la estabilidad de sus ingresos, determinará el nivel de sus actividades de consumo y, por lo tanto, sirve como uno de los principales indicadores en la evaluación y pronóstico del desarrollo de la economía en general.

El ICCP se elaboró en base a 700 entrevistas telefónicas distribuidas según el peso poblacional. Con un margen de error muestral de ± 3.7%, a un nivel de confianza del 95%. Para la muestra se encuestó a panameños mayores de 18 años de edad, de ambos géneros, con ingresos familiares mensuales mayores a$400.00.