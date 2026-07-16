El 86% de las empresas en Panamá reporta despidos: el peor índice de la región

Panamá registró el mayor porcentaje de despidos entre los cinco países incluidos en el estudio Salarios y contrataciones 2026, elaborado por la plataforma de empleo Konzerta. Según la investigación, el 86% de los especialistas en recursos humanos consultados afirmó que en su organización hubo despidos durante el primer semestre de este año, mientras que el 14% indicó que no realizó desvinculaciones. El resultado representa un incremento de 10 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025, cuando el indicador fue de 76%. Entre las principales razones señaladas por las empresas para justificar los despidos figura el desempeño insuficiente del personal, mencionado por el 46% de los encuestados. Le siguen la reducción de costos (42%), la situación económica general (19%), otros motivos (17%), el cierre de departamentos o líneas de negocio (8%) y procesos de fusión o adquisición (4%). La percepción de los trabajadores coincide con ese panorama. El estudio indica que el 81% afirmó que en la empresa donde labora hubo despidos y el 19% aseguró haber perdido su empleo durante el año. La investigación también sitúa a Panamá como el país con mayor nivel de despidos entre los mercados evaluados. Detrás aparecen Chile (71%), Perú (68%), Ecuador (68%) y Argentina (67%). Miguel Bechara, director de Konzerta.com en Jobint, manifestó: “Los resultados muestran un mercado laboral en retracción, con organizaciones que priorizan la estabilidad de sus estructuras. Sin embargo, el 41% de las organizaciones tiene planeado mantener su plantilla y el 19% planea aumentarla. Estos datos reflejan un contexto en el que las decisiones de contratación están atravesadas por la prudencia y la necesidad de sostener la operación”, dijo Bechara.

Las cifras oficiales también muestran un deterioro

Los resultados del estudio del reclutador de recurso humano coinciden con la tendencia reflejada en la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Según la Contraloría General de la República, la tasa oficial de desempleo aumentó de 9.7% en octubre de 2024 a 10.4% en septiembre de 2025, equivalente a 227,302 personas desocupadas, 17,922 más que un año antes. El incremento afectó con mayor intensidad a las mujeres, cuya tasa de desempleo pasó de 12.4% a 13.2%, mientras que la de los hombres aumentó de 7.7% a 8.1%. Al mismo tiempo, la población ocupada creció de 1.94 millones a 1.96 millones personas, un aumento de 27,547 trabajadores (1.4%), impulsado principalmente por el sector servicios, que concentró el 70.3% del empleo nacional. Sin embargo, el crecimiento del empleo no fue suficiente para absorber el aumento de la población económicamente activa, lo que incidió en el incremento de la desocupación. Las cifras del INEC también señalan que el producto interno bruto (PIB) de Panamá creció 4.8% en 2025, pero la realidad es que este dinamismo todavía no permea la tasa de empleo de Panamá, considerado uno de los países con la economía más dinámica de América Latina. La última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Panamá revela que, para el próximo trimestre (julio a septiembre), el 21% de los empleadores planea disminuir su plantilla laboral, aunque prevén un mercado laboral activo moderado; el 32 % estima un aumento de julio a septiembre de 2026; el 45% de los empleadores no realizará cambios; el 2% no sabe aún qué pasará con su plantilla laboral. Adicional a las cifras del INEC, la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, señaló recientemente que, tras impulsar programas dirigidos a los jóvenes, el siguiente desafío será promover la reinserción laboral de personas de entre 42 y 56 años, un grupo que, según la entidad, enfrenta mayores dificultades para regresar al mercado de trabajo. La funcionaria que iniciativas como Mi Primer Empleo y Pasantía continuarán enfocadas en la población joven, mientras que las nuevas acciones buscarán ampliar las oportunidades para trabajadores de mayor edad.

Empresas anticipan cautela para el resto del año