Fitch Ratings mantiene ‘estable’ la nota de Panamá y vigila la mina y El Niño

En el plano fiscal, la agencia calificadora subrayó que el gobierno se encamina a cumplir su meta de déficit del 3.5% del PIB para el sector público no financiero.El cumplimiento está respaldado por ingresos extraordinarios como la venta única de tierras a la administración del Canal de Panamá, equivalente al 0.2% del PIB.Fitch, sin embargo, pone el foco en la sostenibilidad de estos recortes, señalando que muchos proyectos de infraestructura solo han visto sus pagos pospuestos, pero no cancelados. Además, sostuvo que las reformas de fondo en los ingresos fiscales siguen estancadas, dado que el Ejecutivo ha descartado aumentos generalizados de impuestos a pesar de contar con una recaudación estructuralmente baja del 7% del PIB.Sostuvo que la deuda bruta del gobierno general subió al 65.7% del PIB en 2025. Aunque la consolidación fiscal en marcha suavizará la velocidad del endeudamiento, Fitch anticipó que la deuda no logrará estabilizarse formalmente sino hasta el año 2027, con una carga de intereses respecto a los ingresos fiscales que rozará el 20%.