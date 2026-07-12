Contratos laborales del Mitradel crecen 19.1% a mayo, pero más del 76% son temporales

El dinamismo en el registro de nuevos contratos de trabajo en Panamá muestra un repunte significativo durante los primeros meses del año, abriendo un complejo debate técnico sobre la estabilidad y la distribución territorial del empleo. Entre enero y mayo de 2026, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) registró un total de 141,595 contratos laborales, lo que equivale a un aumento del 19.1% en comparación con los 118,924 contabilizados en igual periodo de 2025, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Este comportamiento positivo se reflejó mes a mes con variaciones que indican que solo en enero los contratos crecieron un 12.5%, en febrero un 11.2%, en marzo un 56.8%, en abril un 8.1% y en mayo un 13.9%. Geográficamente, la inscripción de estas plazas se dividió entre las sedes regionales, que acumularon 65,644 registros, y la sede central, que absorbió 75,951 contratos, reportando esta última un incremento del 25.3%.

Sin embargo, el análisis detallado de los indicadores económicos del INEC introduce un fuerte matiz analítico respecto a la permanencia de estos puestos. De la totalidad de los 141,595 contratos reportados, la gran mayoría corresponde a plazas temporales: 76,791 son definidos (de los cuales 15.3% corresponden a la sede central y 25.9% a las regionales) y 32,177 son por obra terminada (54.5% se registran en la sede central y 15.5% en las regionales), representando aproximadamente el 76.96% del total de los contratos registrados (108,968). dejando apenas 32,627 contrataciones bajo la modalidad de tiempo indefinido.

Esta realidad revive las discusiones sobre la precarización y la legalidad de los modelos de contratación en el país. Al respecto, en una publicación de este medio del pasado 6 de junio de 2026, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, aseguró que los contratos definidos “están dentro de la ley”. La titular afirmó que como Gobierno “no vamos a hacer nada que esté fuera o en el margen de la ley”, aunque admitió que “es un tema que no tiene límites porque la ley lo permite”.

El Código de Trabajo establece taxativamente en su artículo 77 que la relación de trabajo se considerará por tiempo indefinido bajo tres supuestos estrictos: primero, si vencido el término de un contrato por tiempo definido el trabajador continúa prestando servicios; segundo, cuando se trate de un contrato para la ejecución de una obra determinada y el trabajador continúe prestando las mismas tareas luego de concluida la obra; y tercero, cuando se celebren sucesivos contratos por tiempo definido o para obra determinada, o no se ajuste el pacto a la naturaleza del servicio, o si se desprende, por la cantidad y duración total de los contratos, que existe la intención de encubrir una relación indefinida.

Este repunte normativo de firmas laborales se cruza con una persistente crisis de desocupación general que el país busca revertir, considerando que la tasa de desempleo en Panamá aumentó de 9.7% en 2024 a 10.4% en 2025, reflejando un deterioro de 0.7 puntos porcentuales en el mercado laboral según el INEC.

Frente a este panorama, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció en su mensaje de nación del 1 de julio que el primer eje de su programa “Panamá Pa’ Ti” será el empleo. El mandatario panameño afirmó que la meta es impulsar la generación de 80,000 nuevos empleos privados en estrecha alianza con el sector productivo, aclarando que “no serán empleos estatales, sino oportunidades sostenibles que nazcan de la inversión, la producción y el desarrollo de nuevos proyectos”, e identificando a la construcción como uno de los motores indispensables para el cumplimiento del objetivo.

Desde la perspectiva de los gremios empresariales, las metas gubernamentales han sido recibidas con optimismo, aunque sin obviar los retos de fondo. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, cree que se están tomando las iniciativas para que la propuesta oficial sea una realidad. Como gremio, el vocero empresarial dijo que “sabemos que el sector agro es un gran sector empleador y creo que están apuntando atinadamente a poder fomentar la generación de empleo que tanto necesitamos en el presente”. Barría Pino destacó positivamente que la generación de empleo ocurrida en los primeros meses de este año haya sido impulsada por la empresa privada, si bien reconoció que persiste “el reto de que estos empleos sean permanentes, más que temporales”.

Al evaluar las dinámicas de contratación actuales, puntualizó que “sabemos que las empresas están contratando según la estacionalidad de las operaciones, pero es una tendencia en la dirección correcta”, reiterando la urgencia de activar los sectores fuertes en generación de mano de obra como el agro o la construcción.