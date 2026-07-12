Contratos laborales del Mitradel crecen 19.1% a mayo, pero más del 76% son temporales

Por su parte, el consultor empresarial y laboral, René Quevedo, aportó un análisis macroeconómico de fondo al recordar el giro estructural reciente que dio el país, pasando de ser una economía que durante doce años, entre 2012 y 2024, solo generó informales y funcionarios con plata prestada, a una que genera principalmente empleo formal privado en 2025, logrando reducir el déficit fiscal a la mitad. Quevedo precisó que entre 2012 y 2024 el tamaño de la economía panameña se duplicó; no obstante, 24,174 asalariados perdieron sus trabajos mientras se agregaron 63,044 funcionarios y 264,153 informales, elevando la deuda externa en $39,169 millones. En contraste, el Informe Laboral del INEC de octubre de 2024 versus septiembre de 2025 detalló que en ese lapso se generaron 63,078 nuevos empleos formales privados, equivalentes al 86% de todas las nuevas plazas formales creadas en el periodo, mientras el déficit fiscal caía de 7.4% a 3.68%.Bajo este sustento técnico, Quevedo considera plenamente viable la meta de 80,000 nuevos empleos privados del Ejecutivo. Explicó que, aun considerando que en ese periodo se perdieron 21,734 empleos formales privados agrícolas, de los cuales la mitad correspondieron a Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe-Buglé, el resto de la economía generó 84,812 empleos formales privados no agrícolas en el 2025. El consultor enfatizó que esta fuerte recuperación del empleo formal privado en el sector interno se ha dado a pesar de la caída de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), impulsada por un incremento de la confianza en el clima de inversión interna.Esta reactivación comercial se evidencia directamente en los índices de liquidez y consumo doméstico. 'El consumo está aumentando', afirmó Quevedo, detallando que en los primeros cinco meses del 2026 las recaudaciones del ITBMS marchan un 13% por encima de las del mismo periodo del año pasado, lo que se traduce en '$158 millones mensuales de mayor consumo'. De forma paralela, el especialista subrayó que este año registra la mayor venta de autos en una década, al tiempo que la mora bancaria superior a 61 días reportada por APC Experian bajó de 5.2% en abril de 2025 a 4.1% este año. Al evaluar todos los sectores económicos, la mora promedio se ubicó en un 5.8%, situándose por debajo del 7% reportado hace un año, lo que llevó a Quevedo a aseverar que 'sectores como la construcción, servicios financieros, logística, comercio, salud y turismo mostraron un desempeño positivo, que continuará en el 2026'.A pesar de los vientos macroeconómicos a favor, el talón de Aquiles del mercado laboral sigue siendo la profunda desigualdad geográfica. Quevedo profundizó en que el 99% de la recuperación del empleo formal se concentró de forma exclusiva en el eje canalero, compuesto por las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, mientras que el resto de las provincias del país sufrieron la pérdida de más de 105 mil empleos, incluyendo 60 mil plazas del sector agrícola.Debido a esta brecha, el consultor advirtió que 'la prioridad tiene que ser estimular la inversión y generación de empleo formal privado en el interior del país, con particular énfasis en la reactivación de la construcción', asegurando que los proyectos de infraestructura pública ejecutados por contratistas privados ayudarán a paliar este complicado panorama. Quevedo agregó que 'la capacidad de la economía para continuar generando empleo formal privado dependerá de la velocidad con la cual se le pueda inyectar liquidez, lo cual requiere seguir mejorando la confianza'. Entre las herramientas normativas clave para dinamizar el mercado citó el Proyecto de Ley 478, ya aprobado en segundo debate, que permite la conversión de facturas certificadas al Gobierno y grandes empresas en instrumentos negociables; la eliminación del 2% del Impuesto de Transferencia de Bienes e Inmuebles (ITBI) para viviendas de interés social; y la supresión de trámites burocráticos que ahogan a las microempresas de menos de diez trabajadores, las cuales representan el 83.5% de los patronos activos en la Caja de Seguro Social (CSS).Finalmente, el analista apuntó que las proyecciones económicas y de atracción de capitales a largo plazo quedan sujetas a definiciones ambientales y mineras de gran calado. Quevedo puntualizó que a todas estas consideraciones del entorno local debe agregarse que el futuro de la inversión privada, tanto nacional como extranjera en el país, 'pasa por Donoso', concluyendo de manera tajante que 'qué hacemos, cómo y cuándo, determinará nuestra capacidad para convencer al mundo de que invertir en Panamá es buen negocio'.